سالن شش هزار نفره در بوشهر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی سعیدلو شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های ورزشی استان در جمع خبرنگاران با تاکید بر توجه به ورزش بانوان در استان بوشهر اظهار داشت: در همین راستا باید سالنهای تخصصی ورزش بانوان در استان بوشهر احداث شود و برخی از رشته های ورزشی که هنوز فعالیتی در استان بوشهر ندارند باید زمینه راه اندازی و فعالیتشان در استان بوشهر مهیا شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا سازمان تربیت بدنی بوشهر باید امکانات لازم را در اختیار جوانان علاقمند به رشته های ورزشی در استان بوشهر قرار دهد.

رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: با توجه به وجود سواحل زیبای خلیج همیشه فارس در استان بوشهر و 700 کیلومتر مرز آبی این استان با خلیج فارس لازم است در استان بوشهر شرایط برای انجام ورزشهای آبی مهیا شود تا جوانان علاقمند بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت های ورزشی بپردازند.

سعیلو با بیان اینکه باتوجه به پتاسیل ساحلی و نیروی انسانی ورزشکار در استان بوشهر موجب رشد و شکوفایی ورزشهای آبی در کشور خواهد شد، گفت: اگر مروری بر مدالهای تقسیم شده بین ورزشکاران در مسابقات آسیای داشته باشیم شاهد این موضوع خواهیم بود که بخشی زیادی از این مدال ها در ورزشهای آبی کسب شده است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم روند رو به رشد ورزش کشور در بازیهای آسیایی را حفظ بکنیم باید به وزرشهای پایه همانند ورزشهای آبی توجه خاصی کنیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: شرایط خاص استان بوشهر این امکان را فراهم کرده که این استان به مرکز ورزشهای آبی کشور تبدیل شود که امیدواریم در آینده ای نزدیک اگر شرایط مهیا باشد فدراسیون ورزشهای آبی و ساحلی به استان بوشهر منتقل کنیم.

سعیدلو در خصوص حمایت مجموعه دولت از تیمهای ورزشی استان بوشهر نیز گفت: با توجه به تاکید ریاست جمهور مبنی بر توجه بر ورزش در مناطق محروم و شهرستانها از این رو سازمان تربیت از تیمهای ورزشی در استان بوشهر به ویژه تیم فوتبال شاهین بوشهر نماینده این استان در لیگ برتر حمایت خواهد کرد.