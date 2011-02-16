انتظار جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم از دستگاه قضا برای برخود با ایادی فتنه

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل بیانیه این سه نهاد بزرگ و تاثیرگذار حوزوی به شرح زیر است:

ملت بزرگ ایران اسلامی، در حالی که بازتاب قیام و مجاهدت ملت بزرگ ایران در فضای جهان اسلام پیچیده و بیداری اسلامی، ارکان سلطه آمریکا و اسرائیل را در منطقه به لرزه افکنده است. سران فتنه به بهانه حمایت از مردم مصر بار دیگر دعوت به تظاهراتی نمودند که در حقیقت برای خدمت به آمریکا و اسرائیل انجام پذیرفت و خوراک تبلیغاتی برای رسانه های غربی و آمریکایی گردید.

باید پرسید : آیا حضور دهها میلیون نفر مردم سرافراز ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن حمایت آنان از مردم مصر و تونس کافی نبود که می خواهید با دعوت به تظاهراتی دیگر در 25 بهمن، میدان را برای توطئه منافقین و سلطنت طلب ها و دیگر مزدوران و ضد انقلاب ها آماده گردید، آیا این جز خدمت به دشمنان ملت و نظام اسلامی است؟

مگر به دعوت شما در روز قدس سال 88 حامیان فریب خورده شما، تظاهرات و راهپیمایی نکردند؟ و آیا اینان که در حقیقت نوکران و فریب خوردگان آمریکا و اسرائیلند، در آن روز در حمایت از شما "نه غزه نه لبنان" سر ندادند؟ پس چه شده است که امروز به یاد مردم مصر افتاده اید، ملتی که بزرگترین اعتراض آنها به حکومت نامبارک حسنی مبارک، محاصره غزه و بستن گذرگاه رفح و حمایت همه جانبه از اسرائیل و اطاعت کامل از آمریکا بوده است. حوزه های علمیه این حرکت های مذبوحانه را محکوم و از ملت بزرگ و انقلابی و مسلمان شهیدپرور ایران که پرچمدار و پیش آهنگ مبارزه با آمریکا و اسرایل است، می خواهدهمچون گذشته پیرو رهبر حکیم انقلاب اسلامی بوده، در حمایت از نظام انقلاب اسلامی گام بردارند و به مزدوران آمریکا و اسرائیل اجازه ندهند که مسیر مستقیم انقلاب را با توطئه های خود منحرف سازند.

درود خدا بر شما ملت سرافراز و پایدار، درود خدا بر شهدای انقلاب اسلامی و ننگ و نفرت بر آمریکا و اسرائیل و مزدورانی که با فتنه گری در خدمت آنان قرار دارند.

بدیهی است حوزه های علمیه و امت شهیدپرور، انتظار دارد نظام جمهوری اسلامی دست اجانب و ایادی را قطع و با سران فتنه بصورت قاطع برخورد نماید.