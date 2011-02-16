اعتراضات مردمی در اردن علیه رژیم حاکم ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جمعی از دانشجویان اردنی عصر امروز با تجمع در برابر دربار این کشور در امان خواستار اصلاحات قانون اساسی برای کاستن از اختیارات پادشاه اردن شدند.

دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود ما "ما گنا کارتا "می خواهیم ، مردم خواهان تشکیل حکومت به دست خودش هستند؛ ما خواهان اصلاحات ریشه ای در قانون اساسی هستیم.

از سوی دیگر "باسل الشابشه" رئیس جنبش جوانان برای تغییر گفت: ما خواهان اصلاحات سیاسی قانون اساسی به سبک "ماگنا کارتا" و شاهی که اختیارات مشخص داشته باشد، هستیم.

وی افزود: ما می خواهیم که شاه شاهی کند نه حکومت. ما خواستار قانون انتخابات و اصلاحات اقتصادی هستیم.

مطابق قانون اساسی کنونی اردن شاه اختیار تام درباره عزل و نصب وزیران دارد. منشور کبیر یا ماگنا کارتا منشور قانونی انگلیسی است که به طور رسمی در سال 1215 به تصویب رسید. این منشور به زبان لاتین نوشته شده است. ماگنا کارتا ، جان، شاه انگلستان را به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد تحت حکومتش، احترام به برخی رویه های قانونی مشخص، و پذیرفتن این موضوع که قدرت او بوسیله قانون محدود خواهد شد، مجبور می کرد. این منشور در یک روند تاریخی به ایجاد حکومت مشروطه مبدل شد.