جشنواره فیلم فجر گامی بلند به هویت فرهنگی ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر دقایقی کوتاه صحبت کرد.

وی با خیر مقدم گفتن به اهالی رسانه و سینماگران از اسفندیار رحیم مشایی که به این مراسم آمده بود تشکر کرد و یادآور شد: دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر استانی همراه رئیس جمهوری است.

شمقدری در سخنانش گفت: جشنواره فیلم فجر بزرگترین جشن هنری با ابعاد ملی و بین المللی که از درون نظام رشد کرده و می توان آن را جشنواره انقلاب نامید.

بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر خوشبختانه چند گام بلند به سوی هویت اسلامی و فرهنگی خود برداشت. اگر چه هنوز با مرزهایمان فاصله داریم. سینمای ایران استعداد و ظرفیت موفقیت را دارد، ما به عنوان مدیران سینمایی سعی کردیم برای این شکوفایی فرصت و ظرفیت ایجاد کنیم. رونق سینمای ایران در این دوره، تنوع مضامین، ارتقاء کیفی سینماها حاصل سیاست گذاری است که سینما را از فضای گلخانه ای خارج و به قله کوههای تجربه می رساند.

اجرای این سیاست ها البته آسیب ها و زیان هایی داشته است اما اینها مانع رشد سینمای ایران نمی شود. دو گروه حیات طبیعی سینمای ایران را تهدید می کنند. این دو گروه دوست دارند حال سینما بد باشد آنها اگر چه منافع سیاسی متضاد دارند اما در یک موضع مشترک هستند آنها می خواهند با شیوه افراطی سینما را به زیر یوغ خود بیاورند. گروهی که خارج از بدنه سینما هستند و با رویکرد افراطی به بهانه دفاع از اسلام و انقلاب سینمای ایران را محصور در چارچوب هایی خاص می خواهند. بخش بزرگی از دوستداران انقلاب و دوستداران نظام جمهوری اسلامی با این دیدگاههای مخالف هستند.

گروه دوم کسانی هستند که در داخل سینما خانه دارند و سینما را حیاط خلوت خود می خواهند . آنها با انحصارطلبی می خواهند این میراث را از دست ندهند. مدیریت جدید سینمایی در 16 ماه گذشته تلاش کرده با سیاست گذاری های خاص حیاط طبیعی سینمای ایران را رونق بدهد و مردم را به استقبال از فیلم ها ترغیب کند.

در جشنواره امسال 100 هزار نفر بیشتر از دوره قبل فیلم ها را دیدند و این نشان می دهد که جشنواره فیلم فجر از استقبال مردم برخوردار بوده است. ما سعی کرده ایم بین فیلمسازان و گروهای افراطی حائل باشیم هرچند متهم شدیم اما ازاتهام نترسیدیم و برنامه های دیگری هم برای رشد سینمای ایران داریم.

معاون سینمایی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی برنامه های معاونت را در شش فصل خلاصه کرد و گفت: افزایش صبر و تحمل و پایداری برای رسیدن به اهداف، افزایش همدلی وهمراهی واعتماد و امید، رفع تدریجی ضعف های زیرساختی سینمای ایران، مشارکت نخبگان و مسئولان سینمایی و سیاست گذاری ها، پرهیز از گفتمانهای مطلق نگر، قضاوت عجولانه و یکسویه در حوزه نقد فیلم، بسترسازی آموزشی برای فیلمسازان.