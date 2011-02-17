مصوبات سفرهای قبلی دولت اجرایی شود/ نگرانی درباره بافت قدیم گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری در نطق علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از دولت محترم به خاطر انجام سومین سفر استانی افزود: انتظار دارم دولت خدوم و پرتلاش برخی مصوبات سفرهای قبلی و مصوبات سفر سوم را سریعاً اجرایی کند.

وی با اشاره به پتروشیمی گلستان اظهار داشت: از مسئولان محترم شرکت پتروشیمی ایران که سهم بیشتری را در اجرایی شدن پروژه گلستان متقبل شدند سپاسگزارم و تقاضا دارم که روند پیگیری ها را سرعت ببخشند.

وی به مشکل آب شرب شهر گرگان اشاره کرد و گفت: اگرچه برای رفع مشکل آب شرب شهر گرگان اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی برای رفع کامل این مشکل سرعت در احداث سدهای شصت کلاته و محمد آباد نیاز است.

حجت الاسلام طاهری بیان داشت: همچنین اگر چه با تخصیص اعتبار برای علاج بخشی سد وشمگیر امید در دل مردم آن بخش ایجاد شده است اما لازم است در کوتاه مدت به مشکلات کشاورزان رنج کشیده آن منطقه نیز توجه جدی شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: از وزارت نیرو انتظار اکید دارم که برای رفع مشکل تأمین آب برای طرح های حاشیه اترک چاره ای اساسی بیندیشند.



وی در بخشی از نطق خود ضمن تشکر از تلاش های انجام شده در دولت نهم و دهم برای رفع مشکلات ورزش استان و حوزه انتخابیه، یاد آور شد:هنوز توقع ورزش دوستان بویژه جوانان استان، از جمله طرفداران پرشور تیم فوتبال اتکا و تیم های بسکتبال و والیبال و بویژه ورزش بانوان برآورده نشده است.



نگرانی درباره بافت قدیم گرگان



نماینده مردم گرگان و آق قلا درباره بافت قدیم گرگان خاطرنشان کرد: نگرانی هایی درمورد بافت قدیم و ارزشمند گرگان وجود دارد که از مسئولان امر دقت لازم برای حفظ این میراث گرانبها را خواستارم.

طاهری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست: در خصوص تأمین اعتبار لازم برای تالار مرکزی گرگان و برخی پروژه های فرهنگی سفر دولت در استان اقدام عاجل را داشته باشد.

وی با قدردانی از مسئولان قضایی استان به خاطر بازداشت عوامل هتک حرمت اخیر به مقدسات نظام، خواهان مجازات قاطعانه آنان شد و گفت: انتظار دارم پرونده مربوط به درگیری های شهر جلین را هرچه سریعتر نهایی کرده و مجرمان آن حوادث را به سزای اعمالشان برسانند.