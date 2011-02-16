ایران می خواهد مصر به عقب برگردد!/ مردم منطقه ارزش صلح را درک کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنان بنیامین نتانیاهو را شبکه تلویزیونی العربیه در خوش خدمتی آشکار به صهیونیستهای غاصب به طور مستقیم پخش کرد؛ در حالی که این شبکه از پخش سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سالروز شهادت جمعی از رهبران و فرماندهان مقاومت خودداری کرد.



نخست وزیر رژیم صهیونیستی که اضطراب و نگرانی در سخنانش در پی سرنگونی مهمترین همپیمان منطقه ای اش یعنی حسنی مبارک در قیام ملت مصر به وضوح نمایان بود، از تبدیل مصر پس از سرنگونی مبارک به کشوری حامی مقاومت مشروع ملت فلسطین و ملتهایی که مورد تهدید صهیونیستها هستند، ابراز نگرانی کرد و البته با همان ادبیات فریبنده مورد استفاده سران کاخ سفید مدعی شد : ایران می خواهد مصر به عقب بازگردد و به حامی تروریسم تبدیل شود.



وی ادعا کرد : رهبران غرب می خواهند مصر کشوری آزاد، صلح جو و شکوفا باشد.



نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی فریبنده خطاب به مردم مصر گفت : مردم اسرائیل! به صلح با شما پایبند هستند؛ صلح، دموکراسی را تقویت می کند و دموکراسی، صلح را.



وی در عین حال با عجز و لابه اذعان کرد : البته این مردم مصر هستند که در نهایت سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد.



نتانیاهو که از به خطر افتادن پیمان ننگین کمپ دیوید با رژیمهای مزدور و وابسته در مصر با قیام اخیر مردم علیه مبارک سخت نگران بود، گفت : ما می خواهیم دولت آینده مصر به تعهدات مربوط به صلح پایبند باشد.

وی با نگرانی از آینده منطقه سخن گفت و اعتراف کرد : هیچ کس نمی تواند آینده منطقه را با توجه به تحولات موجود پیش بینی کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که سعی داشت ژست صلح طلبانه از رژیم نامشروع و غاصب اسرائیل نشان دهد، ادعا کرد : ما به صلح با تمام کشورهای منطقه و همسایه پایبند هستیم، آنها باید ارزش صلح را درک کنند.

نتانیاهو که از سخنان کوبنده سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و هشدار وی به صهیونیستها درباره پیامدهای هر گونه ماجراجویی جدید علیه لبنان دچار وحشت شده بود، ادعا کرد : سید حسن نصرالله نمی تواند تهدیدهایش درباره اشغال الجلیل را عملی کند، حزب الله مروج تروریسم(فرهنگ مقاومت) در منطقه است.



دبیرکل حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی هشدار داد اگر بخواهد دست به ماجراجویی دیگری علیه لبنان بزند، این بار رزمندگان مقاومت شهر الجلیل در شمال فلسطین اشغالی را به تصرف خود در خواهند آورد.