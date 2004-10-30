تجليل‎ ازخادمان‎‎ قرآن كريم ‎با حضور خاتمي‎

به گزارش سرويس سياسي "مهر" ، در اين مراسم كه عصر امروز همزمان با سالروز ميلاد كريم اهل بيـت امـام حسـن مجتبي "ع" برگزارمي شود رييس جمهورازمولفـان ومترجمان آثار قرآني ، هنرمندان، استـادان ومربيان نمونه قرآني كشور تجليل مي كند .
به همين مناسبت نمايشگاه بين المللي قرآن كريم امروز تعطيل است.
دوازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم تا پـايـان مـاه مبـارك رمضـان در مـركـز آفرينشهاي كانون پـرورش فكـري كـودكـان و نوجوان برپا خواهد بود.
مراسم تجليل از خادمان قرآن كريم امروز با حضور رييس جمهور در نمـايـشگـاه بين المللي قرآن كريم برگزار مي شود.
کد مطلب 125579
نظر شما