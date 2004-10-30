  1. سیاست
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۴۰

عصر امروز برگزار مي شود :

تجليل‎ ازخادمان‎‎ قرآن كريم ‎با حضور خاتمي‎

مراسم‎‎ تجليل‎ از خادمان قرآن كريم امروز با حضور رييس‎ جمهور در نمـايـشگـاه‎ بين‎‎ المللي‎‎ قرآن كريم‎ برگزار مي شود.

به‎ گزارش‎ سرويس سياسي "مهر" ، در اين‎‎ مراسم كه عصر امروز ‎همزمان با سالروز ميلاد كريم‎‎ اهل‎ بيـت‎ امـام حسـن‎ مجتبي‎‎ "ع" برگزار‎مي شود رييس جمهورازمولفـان‎ ومترجمان‎‎‎ آثار قرآني‎ ، هنرمندان، استـادان ومربيان‎ نمونه‎ قرآني‎‎ كشور تجليل مي كند .

به‎‎ همين‎‎‎ مناسبت‎ نمايشگاه بين المللي‎ قرآن كريم‎ امروز تعطيل‎ است‎.

دوازدهمين‎‎‎ نمايشگاه‎ بين المللي‎ قرآن كريم‎ تا پـايـان‎‎ مـاه‎ مبـارك‎ رمضـان در مـركـز آفرينشهاي‎‎ كانون‎‎ پـرورش‎ فكـري كـودكـان و نوجوان‎ برپا خواهد بود.
کد مطلب 125579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه