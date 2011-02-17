جریان نفاق در کشور به زباله دان تاریخ فرستاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی در تجمع اعتراض آمیز تشکل های دانشجویی و اقشار مختلف مردم مازندران در مقابل استانداری افزود: ذات جریان فتنه اکنون در کشور به وضوح قابل مشاهده است و باید این جریان به زودی از کشور زدوده شود.

وی خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران و دانشجویان در مسیر خط امام و ارزشهای اسلامی بوده که با بصیرت خود تمام توطئه های دشمن را نقش برآب خواهند کرد.



معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب می خواهند توطئه های بدخواهان را در افکار دانشجویان رسوخ دهند تصریح کرد: دانشجویان متعهد، انقلابی و در مسیر آرمان های معمار کبیر انقلاب، اکنون فریاد آزادی خواهی ملت بزرگ ایران را در کشورهای جهان و خاورمیانه طنین انداز کردند.



ابراهیمی با بیان اینکه راهپیمایی سران فتنه در 25 بهمن ماه با روز حمایت سلطنت طلبان، گروههای تجزیه طلب، ملی گراها و کومله ها مصادف شده است یادآور شد: سران فتنه خواستند از این روز به عنوان روز تاریخی و حماسه یاد کنند که در نطفه عقاید آنان خفه شده است.



وی از سران فتنه به عنوان سردمداران جریان نفاق در کشور یاد کرد و اظهار داشت: این جریان به خاک مذلت با استواری و یاری جوانان این مرز و بوم به خاک مذلت کشانده خواهند شد.



معاون استاندار مازندران با بیان اینکه افراد فوق به عنوان پیاده نظام جریان فتنه، آمریکا و استعمارگران قلمداد شدند افزود: ملت ایران اکنون با جریان فتنه و استعمار طلبان در کشور تسویه حساب خواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه سران فتنه باید هر چه سریعتر از طریق رسانه ملی معرفی شوند اظهار داشت: محاکمه سریع این خائنان به نظام حق طبیعی ملت ایران و مطالبه آنان است.



به گزارش مهر، تعدادی از مردم شهید پرور استان به همراه هیئت های مذهبی و تشکل های دانشجویی در شعارهایی علیه سران فتنه خواستار محاکمه سریع سران فتنه شدند.



در پایان بیانیه های مشترکی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاههای مازندران، دانشگاه آزاد قائم شهر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سایر دانشگاههای استان در حمایت از مواضع مجلس شورای اسلامی، ملت آزاده و ارزشهای اسلام و مقابله با فتنه گران و توطئه های اخیر دشمنان در 25 بهمن ماه قرائت شد.

