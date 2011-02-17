نقد عملکرد ورزش مازندران بی انصافی است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره شامگاه چهارشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی بادی کلاسیک و پرورش اندام کشور در سالن سید رسول حسینی ساری، از اتفاقات و رخدادهای مهمی که در سال 89 در سطح ورزش کشور افتاد به میمنت و مبارکی یاد کرد.

وی گفت: در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال کار مضاعف تلاش مضاعف نامگذاری شده شاهد کار و تلاش مضاعف همه مسئولان دلسوز نظام در سطح کشور بودیم ولیکن در عرصه ورزش این تلاش و همت نمود بیشتری داشت.

پریچهره با گرامیداشت هفته وحدت و توصیه به جامعه ورزش کشور به ویژه مازندران به وحدت و همدلی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی در کشوری زندگی می کنیم که دارای قبله ای مشترک، پیامبری مشترک، کتابی واحد، خدایی واحد و رهبری واحد هستیم و در این کشور هیچگونه تفرقه ای پذیرفتنی نیست و باید با هوشیاری هر چه بیشتر در راستای منویات مقام معظم رهبری برای اتحاد هر چه بیشتر تلاش کنیم.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران، اتحاد و همدلی موجود در سطح جامعه بزرگ و پرافتخار ورزش کشور را از نکات ویژه مدیریت رئیس دستگاه ورزش بیان کرد و خاطر نشان ساخت: با شرایط موجود بستری برای ادامه افتخارآفرینی های برای ایران عزیز اسلامی فراهم گردیده که جای بسی قدردانی دارد.

وی افزود: در ساخت و ساز و ایجاد بستر سخت افزاری شاهد رشد خیره کننده ای در دولت نهم و دهم بوده ایم که با نظارت و حمایت ویژه ریاست سازمان، توزیع عادلانه فضای ورزشی و به خصوص توجه ویژه به مناطق محروم و روستاها در اولویت قرار گرفت و امروز شاهد افتتاح و بهره برداری سالنهای ورزشی زیادی در دور افتاده ترین روستاهای کشور هستیم.

پریچهره گفت: با توجه به کارنامه ای که مدیریت ورزش کشور در این مدت اندک از خود بر جای گذاشته می طلبد تا همه مسئولان کشور به خصوص نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در راستای بهره برداری از این پتانسیل و تجارب ارزنده دکتر فضای حاکم بر مدیریت ورزش کشور اعم از سازمان تربیت بدنی، فدراسیونهای ورزشی و ادارات کل تربیت بدنی استانها به نوعی به ورزش کشور این فرصت را بدهند تا با مدیریت سعیدلو در راه رشد و پیشرفتی که اخیرا حاصل شده حرکت کنیم.

وی، تضعیف عملکرد بسیار خوب دستگاه ورزش را در شرایط کنونی نادیده گرفتن تلاش و کوشش همه زحمتکشان عرصه ورزش کشور عنوان کرد.

پریچهره ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روحیه وحدت و همدلی در فضای ورزش کشور، شاهد رشد و توسعه بیش از پیش و همه جانبه ورزش ایران اسلامی در سطوح مختلف بین المللی باشیم.