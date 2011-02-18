۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

هفت روستای نیکشهر از نعمت روشنایی برق بهره مند شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار نیکشهر گفت: با صرف اعتبار شش میلیارد و 879 میلیون ریال هفت روستای این شهرستان با 142 خانوار از نعمت روشنایی برق بهره مند شدند.

هدایت الله میرمرادزهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: برای برق رسانی به این روستاها هشت کیلومتر خط فشار ضعیف، 30 کیلومتر فشار متوسط و 10 پست هوایی اجرا و نصب شده است.

وی گفت: در حال حاضر 470 روستای نیکشهر برق دار هستند و بیش از 200 روستای کمتر از 10 و پنج خانوار این شهرستان از نعمت برق بی بهره اند.

فرماندار نیکشهر افزود: از مهمترین نیازهای این شهرستان در حوزه برق راه اندازی پست برق فنوج، پیگیری برای احداث پست 20 کیلو ولت چاهان در بخش مرکزی و چانف در بخش لاشار است و خواستار اختصاص اعتبار لازم برای اجرای آنها شد.

فرماندار نیکشهر بیان داشت: از دیگر خواسته های مردم نیکشهر به سبب گرمسیر بودن منطقه تغییر طرح تعرفه های برق از زمستانی به گرمسیری است.

کد مطلب 1255795

