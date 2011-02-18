45 هزار عنوان کتاب در سیزدهمین نمایشگاه سیستان و بلوچستان عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، نورالله برشان در مراسم گشایش سیزدهمین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان که با حضور معاون وزیر ارشاد، استاندار و مدیران استان برگزار شد، اظهار داشت: 340 ناشر از استانهای مختلف کشور در 240 غرفه این نمایشگاه در گستره پنج هزار متر مربع حضور دارند.

وی گفت: در نمایشگاه پارسال پنج میلیارد ریال بن خرید کتاب توزیع شد و این رقم برای امسال پنج میلیارد و 500 میلیون ریال پیش بینی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: غرفه ای به نام کتاب ایران ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان ایجاد شده است و 20 ناشر معتبر دانشگاهی در این غرفه حضور دارند.

وی افزود: امسال 10 نمایشگاه کتاب کوچک در شهرستانهای سیستان و بلوچستان برپا شد و استقبال خوبی از آنها به عمل آمد.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان از امروز تا سوم اسفند ماه در محل نمایشگاه های دائمی زاهدان فعال خواهد بود.