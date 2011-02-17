کشورهای1+5 در مذاکرات هسته ای با ایران به تواضع افتاده اند

به گزارش خبرنگار مهر در دیلم، علی اکبر صالحی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: پافشاری ایران در استفاده از انرژی صلح آنیز هسته ای اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشانده است .

وی اظهار داشت: اقتدار ایران اسلامی امروز در عرصه بین المللی به جایگاهی رسیده که تحریمها و توطئه های استکباری دیگر کارآمدی خود را از دست داده و دشمن را سردرگم کرده است.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه سران استکبار از موضع اقتدار ایران عصبانی و درهراسند، گفت: توانمندی و افتخارآفرینی ایران اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی ثمره و دستاورد انقلابی است که به امام خمینی(ره) ایجاد و باخون شهدا آبیاری و با تدبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب هدایت می شود .

صالحی به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این طرح استقلال اقتصادی ایران اسلامی را بیش از پیش تضمین می کند

در ادامه مراسم فرماندار دیلم نیز آبزی پروری در نوار ساحلی، صیادی و دامپروری را دیگر زمینه های توسعه ای شهرستان دیلم برشمرد و گفت: هم اینک بیش از 80درصد جمعیت این شهرستان از طریق صیادی، دریانوردی و تجارت امرار معاش می کنند .

ماشاالله احمدی افزود: وجود 105حلقه چاه نفت، سه سکوی نفتی دریایی و تاسیسات عظیم نفت وگاز در حوزه شهرستان دیلم این امکان را فراهم کرده تا با سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی نفت و گاز هزاران فرصت شغلی و میلیاردها تومان درآمد اقتصادی حاصل شود .