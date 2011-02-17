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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

صالحی:

کشورهای1+5 در مذاکرات هسته ای با ایران به تواضع افتاده اند

کشورهای1+5 در مذاکرات هسته ای با ایران به تواضع افتاده اند

بوشهر - خبرگزاری مهر: وزیر امورخارجه گفت: کشورهای پنچ بعلاوه یک که ادعای ابرقدرتی در جهان دارند امروز در مذاکرات هسته ای با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به تواضع افتاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در دیلم، علی اکبر صالحی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: پافشاری ایران در استفاده از انرژی صلح آنیز هسته ای اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشانده است.

وی اظهار داشت: اقتدار ایران اسلامی امروز در عرصه بین المللی به جایگاهی رسیده که تحریمها و توطئه های استکباری دیگر کارآمدی خود را از دست داده و دشمن را سردرگم کرده است.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه سران استکبار از موضع اقتدار ایران عصبانی و درهراسند، گفت: توانمندی و افتخارآفرینی ایران اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی ثمره و دستاورد انقلابی است که به امام خمینی(ره) ایجاد و باخون شهدا آبیاری و با تدبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب هدایت می شود.

صالحی به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این طرح استقلال اقتصادی ایران اسلامی را بیش از پیش تضمین می کند

در ادامه مراسم فرماندار دیلم نیز آبزی پروری در نوار ساحلی، صیادی و دامپروری را دیگر زمینه های توسعه ای شهرستان دیلم برشمرد و گفت: هم اینک بیش از 80درصد جمعیت این شهرستان از طریق صیادی، دریانوردی و تجارت امرار معاش می کنند.

ماشاالله احمدی افزود: وجود 105حلقه چاه نفت، سه سکوی نفتی دریایی و تاسیسات عظیم نفت وگاز در حوزه شهرستان دیلم این امکان را فراهم کرده تا با سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی نفت و گاز هزاران فرصت شغلی و میلیاردها تومان درآمد اقتصادی حاصل شود.

وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی با رویکرد نفت و انرژی در شهرستان دیلم گفت: اگر با حمایت دولت این طرح عظیم ملی اجرایی شود بیش از 30هزار فرصت شغلی در شمال استان بوشهر ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 1255812

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