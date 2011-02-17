تلاش برای استخدام 50 هزار نیرو در حوزه بهداشت و درمان

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر سید عباس حسنی شامگاه چهارشنبه در جریان بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 20 پروژه بهداشتی و درمانی استان اظهار داشت: در همین راستان مکاتباتی را انجام داده ایم که امیدواریم به نتیجه دست پیدا کنیم.

وی اظهار داشت: اکنون در مراکز جدید الاحداث، مرکز توسعه ای و برای رفع کمبود نیرو و جایگزینی بازنشسته ها نیازمند نیروهای جدید هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استخدام پرستاران جدید که آزمون ورودی آنها در شش اسفند برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: استخدام این پرستاران تنها برای اجرای قانون افزایش بهره وری است و تاثیری در جبران کمبود نیرو ندارد .

حسنی پستهای سازمانی در دانشگاه ها و وزارت بهداشت برای تامین نیرو را معضلی بزرگ برای دانشگاههای علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: در همین ارتباط تاکنون توانستیم 19 هزار پست سوخته را تبدیل به پستهای فعال کنیم و در فهرست استخدام قرار دهیم.

معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: استان بوشهر نسبت به سفری که در اردیبهشت ماه امسال داشتیم پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را در اجرای پروژه ها داشته است .