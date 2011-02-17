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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

حسنی خبر داد:

تلاش برای استخدام 50 هزار نیرو در حوزه بهداشت و درمان

تلاش برای استخدام 50 هزار نیرو در حوزه بهداشت و درمان

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کمبود نیرو یکی از معضلاتی است که با آن همراه هستیم که در همین راستا به دنبال استخدام 50 هزار نفر نیرو برای مراکز جدید الاحداث در حوزه های بهداشت، درمان و آموزش خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر سید عباس حسنی شامگاه چهارشنبه در جریان بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 20 پروژه بهداشتی و درمانی استان اظهار داشت: در همین راستان مکاتباتی را انجام داده ایم که امیدواریم به نتیجه دست پیدا کنیم.

وی اظهار داشت: اکنون در مراکز جدید الاحداث، مرکز توسعه ای و برای رفع کمبود نیرو و جایگزینی بازنشسته ها نیازمند نیروهای جدید هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استخدام پرستاران جدید که آزمون ورودی آنها در شش اسفند برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: استخدام این پرستاران تنها برای اجرای قانون افزایش بهره وری است و تاثیری در جبران کمبود نیرو ندارد.

حسنی پستهای سازمانی در دانشگاه ها و وزارت بهداشت برای تامین نیرو را معضلی بزرگ برای دانشگاههای علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: در همین ارتباط تاکنون توانستیم 19 هزار پست سوخته را تبدیل به پستهای فعال کنیم و در فهرست استخدام قرار دهیم.

معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: استان بوشهر نسبت به سفری که در اردیبهشت ماه امسال داشتیم پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را در اجرای پروژه ها داشته است.

دکتر فرحناز ترکستانی افزود: در آن سفر توصیه هایی شد که همه آنها توسط مسئولان استانی اجرایی شده است.

کد مطلب 1255813

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