تعداد قضات دادسرای اهواز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فرهاد افشارنیا صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دادسرای مجتمع قضایی قدس اهواز گفت: چرخش نیروها از دادسرا به دادگاه ها و محاکم عالی همواره وجود دارد و برای جبران کمبود قضات دادسرای اهواز، اقداماتی در دست اجراست.

وی ادامه داد: انتقال قضاتی که مقرر بود از سایر استانها به دادسرای مرکز استان خوزستان منتقل شوند به دلایل مختلف لغو شد اما با پایان دوره های کارآموزی پذیرفته شدگان در آزمون جذب قضات، 50 دادیار به استان خوزستان اضافه می شود ضمن اینکه تا پایان اسفند ماه جاری دو قاضی از شهرستان های استان، به دادسرای اهواز منتقل می شوند.



افشارنیا گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم اهواز و تحول در سیستم مدیریتی، تغییراتی در دادسرای اهواز انجام شده است.



وی افزود: با اضافه شدن دو معاونت جدید در این دادسرا، احمدرضا رشیدی سرپرست سابق مجتمع قضایی مبارزه با سرقت اهواز که مدیر توانمندی است و مجتمع مذکور را به خوبی اداره می کرد، به عنوان سرپرست جدید دادسرای مجتمع قضایی قدس اهواز انتخاب شدند.



افشارنیا ادامه داد: 9 کلانتری و پنج پاسگاه در حوزه این دادسرا فعالیت دارند و با توجه به فراوانی تعداد مراجعه کنندگان، از حساسیت بالایی برخوردار است.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با بیان اینکه یکی از سیاستهای رئیس قوه قضاییه، مدیریت و افزایش نظارت بر پرونده های مهم جرایم اقتصادی است، اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه همواره تاکید دارد که مدیران قضایی بر این پرونده ها نظارت داشته باشند و اجازه ندهند حقوق بیت المال تضعیف شود.



افشارنیا گفت: بر اساس این سیاستها و در راستای تسهیل امور مردم، روند رسیدگی به پرونده های مهم باید پیگیری و تقویت شود.



وی با قدردانی از قضات دادسرای مجتمع قضایی قدس اهواز، تصریح کرد: قضات دادسرای اهواز، قضات توانمندی هستند و اغلب به عنوان دادستان شهرهای دیگر استان انتخاب می شوند.



سرپرست سابق دادسرای مجتمع قضایی قدس نیز در این مراسم گفت: این دادسرا بزرگترین مجتمع اهواز است و مناطق جرم خیزی را زیر پوشش دارد.



علی اصغر صادقی گندمانی افزود: نوع پرونده های این مجتمع به گونه ای است که به سادگی مختومه نمی شوند و شایسته است از زحمات بی شائبه قضات این دادسرا تقدیر و تشکر داشته باشم.



وی با بیان اینکه این مجتمع شش شعبه بازپرسی و شش شعبه دادیاری دارد، گفت: نزاع و تصرف عدوانی از عمده ترین جرایم مطرح در این دادسراست.



در پایان این مراسم از زحمات 36 ماهه علی اصغر صادقی گندمانی سرپرست سابق دادسرای مجتمع قضایی قدس قدردانی و احمدرضا رشیدی سرپرست سابق مجتمع قضایی مبارزه با سرقت اهواز به عنوان سرپرست جدید این دادسرا معرفی شد.



همچنین احمد فاتحی رئیس سابق دادگستری دشت آزادگان، به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضایی مبارزه با سرقت اهواز و علی اصغر صادقی گندمانی به عنوان سرپرست دادسرای آزادگان این شهرستان معرفی شدند.