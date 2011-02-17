8 طرح جدید پتروشیمی در بندر ماهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر از ماهشهر، با حضور رئیس جمهوری امروز 28 بهمن ماه 8 طرح جدید پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (بندر ماهشهر) به طور رسمی افتتاح شد.

یکی از طرحهای آماده افتتاح در این منطقه طرح جامع آب رسانی به طرحهای پتروشیمی بندر ماشهر است، با راه اندازی فاز اول این خط لوله از کوت امیر اهواز امکان ارسال روزانه حدود 350 هزار متر مکعب آب به واحدهای پتروشیمی فراهم می شود.



واحد پلی اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر با ظرفیت تولید سالانه 300 هزار تن محصول و سرمایه گذاری حدود 350 میلیون دلاری بخش خصوصی یکی دیگر از طرحهای آماده افتتاح در بندر ماشهر است که با بهره برداری از آن امکان تولید سالانه 345 میلیون دلار درآمد فراهم می شود.



تهیه لیسانس و مهندسی اصولی این طرح پتروشیمیایی توسط بازل سوئیس و تکنی مونت ایتالیا انجام شده است ضمن آنکه علاوه بر پیمانکاران داخلی، دایلم کره جنوبی هم در ساخت آن مشارکت داشته است.



طرح توسعه مجتمع پتروشیمی فجر دو هم به منظور انتقال 400 کیلووات برق به شبکه سراسری، تولید 640 مگاوات برق صنعتی، 750 تن در ساعت بخار و سایر نیازمندی های جانبی صنایع پتروشیمی یکی از پروژه های آماده افتتاح در بهمن ماه سالجاری است.



برای راه اندازی طرحهای خط و پست انتقال برق به شبکه سراسری 620 میلیارد ریال و راه اندازی توربین های گازی نیروگاه 648 مگاواتی برق این واحد 280 میلیون دلار در بخش ارزی و 250 میلیارد ریال در بخش ریالی سرمایه گذاری شده است.



مجتمع پتروشیمی آریا اسید فسفریک جنوب هم با ظرفیت تولید سالانه 150 هزار تن محصول و سرمایه گذاری حدود 180 میلیون دلاری بخش خصوصی یکی دیگر از طرحهای پتروشیمی آماده افتتاح دهه فجر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر است.



در کنار بهره برداری از طرحهای تولیدی و خدماتی صنعت پتروشیمی در بهمن ماه سالجاری، اولین طرح تحقیقاتی پتروشیمی با هدف بومی سازی دانش فنی و لیسانس فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن هم به طور رسمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) راه اندازی می شود.



با راه اندازی این طرح 13 میلیون دلاری، گام اول برای بومی سازی کامل چرخه فرآیندی تولید محصولات پتروشیمی در ایران برداشته خواهد شد.



پیش بینی می شود با تولید آزمایشی محصولات در این واحد تحقیقاتی زمینه برای راه اندازی مجتمع پتروشیمی سلمان فارسی با ظرفیت تولید 450 هزار تن سالانه پروپیلن به عنوان یک محصول گران قیمت پتروشیمیایی در این قطب صنعتی کشور فراهم شود.