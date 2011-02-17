کل جمعیت بوشهر تحت پوشش خدمات خانه های بهداشت قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر غلامرضا حیدری شامگاه چهارشنبه در جریان بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 20 پروژه بهداشتی و درمانی استان همزمان با سفر هیئت دولت به استان اظهار داشت: هم اکنون 62 مرکز بهداشتی - درمانی در سراسر استان بوشهر، 500 هزار نفر را تحت پوشش دارند و دندانپزشکی های این استان نیز از 10 واحد در سال 85 به 32 واحد رسیده است .

وی اظهار داشت: در سالهای گذشته یک شاخص نگران کننده مرگ و میر مادران هنگام ولادت بود که هم اکنون این آمار به حد ناچیزی رسیده و کاهش 20 درصدی مرگ و میرنوزادان را شاهد هستیم .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، غربالگری 98 درصدی کم کاری مادر زادی تیروئید کودکان را یکی دیگر از موفقیت های این استان دانست .

وی با اشاره به رشته های تازه تاسیس در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: امسال رشته های کارشناسی ارشد کتابداری، پرستاری، مامایی، میکروبیولوژی و همچنین کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، دکتری تحقیقاتی در رشته سلولی و ملکولی و دکتری دندانپزشکی ایجاد شده است .

حیدری گفت: شرایط راه اندازی رشته های کارشناسی رادیولوژی، تخصص پزشکی اجتماعی و تخصص داخلی فراهم شده و رشته های تخصص اطفال و زنان نیز برای راه اندازی در سال 90 پیشنهاد شده است .