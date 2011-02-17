کل جمعیت بوشهر تحت پوشش خدمات خانه های بهداشت قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر غلامرضا حیدری شامگاه چهارشنبه در جریان بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 20 پروژه بهداشتی و درمانی استان همزمان با سفر هیئت دولت به استان اظهار داشت: هم اکنون 62 مرکز بهداشتی - درمانی در سراسر استان بوشهر، 500 هزار نفر را تحت پوشش دارند و دندانپزشکی های این استان نیز از 10 واحد در سال 85 به 32 واحد رسیده است.
وی اظهار داشت: در سالهای گذشته یک شاخص نگران کننده مرگ و میر مادران هنگام ولادت بود که هم اکنون این آمار به حد ناچیزی رسیده و کاهش 20 درصدی مرگ و میرنوزادان را شاهد هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، غربالگری 98 درصدی کم کاری مادر زادی تیروئید کودکان را یکی دیگر از موفقیت های این استان دانست.
وی با اشاره به رشته های تازه تاسیس در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: امسال رشته های کارشناسی ارشد کتابداری، پرستاری، مامایی، میکروبیولوژی و همچنین کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، دکتری تحقیقاتی در رشته سلولی و ملکولی و دکتری دندانپزشکی ایجاد شده است.
حیدری گفت: شرایط راه اندازی رشته های کارشناسی رادیولوژی، تخصص پزشکی اجتماعی و تخصص داخلی فراهم شده و رشته های تخصص اطفال و زنان نیز برای راه اندازی در سال 90 پیشنهاد شده است.
وی ضمن انتقاد از کمبود اعتبارات بخش آموزشی گفت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یکی از ضعیف ترین دانشگاهها در بخش تخصیص اعتبارات آموزشی است که امیدواریم با مساعدت مسئولان وزارتخانه این مشکل مرتفع شود.
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