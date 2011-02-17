دو طرح عمرانی در تنگستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، سالن چند منظوره آموزشی هلال احمر تنگستان با زیربنای هزار و 500 مترمربع و ظرفیت 500 نفر در دو بخش امدادی و ورزشی با هفت میلیارد و 340 میلیون ریال یکی از طرحهایی بود که به بهره برداری رسید.

همچنین درمانگاه شبانه روزی دلوار شامل بخش های دندانپزشکی، رادیولوژی، اورژانس و آزمایشگاه با هزار و 140 مترمربع زیربنا واعتبار 770 میلیون تومان به بهره برداری رسید .

همزمان با بهره برداری از این طرحها، اجرای اردوگاه اسکان اضطراری هلال احمر هم با اعتبار اولیه 4 میلیارد ریال در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع در روستای انبارک تنگستان آغاز شد .