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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

دو طرح عمرانی در تنگستان به بهره برداری رسید

دو طرح عمرانی در تنگستان به بهره برداری رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر: دو طرح با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر و معاون توسعه نیروی انسانی وزیر بهداشت شامگاه چهارشنبه در شهرستان تنگستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، سالن چند منظوره آموزشی هلال احمر تنگستان با زیربنای هزار و 500 مترمربع و ظرفیت 500 نفر در دو بخش امدادی و ورزشی با هفت میلیارد و 340 میلیون ریال یکی از طرحهایی بود که به بهره برداری رسید.

همچنین درمانگاه شبانه روزی دلوار شامل بخش های دندانپزشکی، رادیولوژی، اورژانس و آزمایشگاه با هزار و 140 مترمربع زیربنا واعتبار 770 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

همزمان با بهره برداری از این طرحها، اجرای اردوگاه اسکان اضطراری هلال احمر هم با اعتبار اولیه 4 میلیارد ریال در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع در روستای انبارک تنگستان آغاز شد.

شهرستان تنگستان در 45 کیلومتری شرق بوشهر واقع است.

کد مطلب 1255823

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