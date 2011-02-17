اعتبارات فرهنگی بوشهر به 30 میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید محمد حسینی شامگاه چهارشنبه در جمع هنرمندان بوشهری اظهار داشت: این اعتبار علاوه بر بودجه فرهنگی است که سالانه به صورت سنواتی در اختیار استاندار برای توزیع در استان قرار می گیرد، اختصاص پیدا می کند.

وی اظهار داشت: در این کارگروه در نهایت 88 بند در 10 محور مصوب شد که تمام مباحث فرهنگی از قرآن و دین تا موسیقی و تئاتررا در بر می گیرد .

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه از سال آینده به پیوست فرهنگی تمام فعالیتهای اقتصادی باید توجه جدی شود، گفت: استان بوشهر به لحاظ استانی مرزی و صنعتی مهاجرپذیر است و نیروی کار از سراسر کشور در اینجا حضور می یابند، پس می طلبد در کنار کارهای عمرانی به کارهای فرهنگی نیز توجه شود.

وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی به 12 شهریور روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس اشاره کردو گفت: این روز به یاد رئیسعلی دلواری و یارانش که در مقابل با قشون انگلیس ایستادگی کرده اند انتخاب شده و از سال آینده درتقویم ثبت خواهد شد .

حسینی با بیان اینکه با نام گذاری روزها به شخصیتهای موثر تاریخ این افراد بهتر شناخته خواهند شد، گفت: در این زمینه باید کار فرهنگی شود تا شخصیتهای موثر تاریخ این ملت به مردم شناسانده شوند.