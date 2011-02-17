سران فتنه به جای وحدت در جهت تفرقه گام برداشتند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید چهارشنبه شب در جمع مردم روستای بورنگ از توابع شهرستان درمیان ضمن تبریک هفته وحدت اظهارداشت: سران فتنه که خود زمانی در پوشش تعهد و ارزشهای اخلاقی و اسلامی روزگاری جزو مسئولین کشوری بودند امروز به جای اینکه بر هوای نفس خود غلبه کرده و به تعهد اخلاقی و اسلامی خود نسبت به مردم پایبند باشند به جای وحدت در جهت تفرقه و تشتت گام برمی ‌دارند.

وی بیان داشت: مسئولان در کنار مردم معنا پیدا می ‌کنند و مردم نیز تا زمانی که آنها بر احکام نورانی اسلام باشند بر آنها تعهد خواهند داشت در غیر این صورت آنها را به زباله دان تاریخ خواهند انداخت.

رشید ادامه داد: از ابتدای انقلاب این امر تکرار شده به گونه‌ ای که افراد با رای ملت سرکار آمده‌اند اما چون رفتارشان با ارزشهای دینی و هویتی ملی سازگار نبود آنها را عزل کردند.

وی به فتنه بعد از انتخابات دهم اشاره کرد و افزود: اگر در انتخابات دهم عده‌ای به سران فتنه رای دادند تنها به این دلیل بود که فکر می ‌کردند آنها در چارچوب قوانین اسلامی حرکت خواهند کرد.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در جریان فتنه های پس از انتخابات آنها تنها نتوانستند بر هوای نفس خود غلبه کنند بلکه به جای اینکه در خدمت مردم باشند در خدمت منافقین و سلطنت طلب‌ها قرار گرفتند.

رشید اظهار داشت: اما مردم ما با هوشیاری همیشگی خود به صحنه آمدند و در مقابل آنها ایستادند و آنها را به زباله دان تاریخ انداختند که به راستی این سرنوشت برحق فتنه گران بود.

وی تصریح کرد: دولت و انقلاب اسلامی آنقدر با رافت با این افراد رفتار کرد که امروزه هیچ شبهه‌ ای برای هیچ کس نیست که افرادی که به خاطر مصالح شخصی حاضرند امت اسلامی را فدا کنند محاکمه شوند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فتنه امروز هیچ جایگاهی در بین ملت قهرمان ایران ندارد، گفت: سران فتنه قبل از اینکه محاکمه شوند از سوی ملت ایران اعدام شده‌اند و دریای انقلاب اسلامی آنها را به ساحل رانده است.

رشید تصریح کرد: اینکه رئیس جمهور محبوب ایران امروزه در دل ملتها رسوخ کرده و افکار عمومی را متوجه ایران ساخته است به دلیل اعتقاد راستین ایشان به ارشهای اسلامی و انقلابی است.

وی به تحرکات شمال آفریقا و سایر کشورهای مسلمان در منطقه اشاره کرد و افزود: همه می‌بینیم که در راهپیمایی‌های کشورهای منطقه تمثال و عکس‌ رهبر معظم انقلاب در دست راهپیمایان است که این هم به خاطر اندیشه های ناب اسلامی ایشان است.