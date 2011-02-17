گردنه مرگ روستای "بولان" دماوند ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، موسی بهرامی صبح پنجشنبه در دومین بازدید خود از روستای "بولان" طی 10 روز گذشته که همراهی هیئتی از دفتر نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، مسئولان بسیج سازندگی کشور و دیگر مدیران دستگاه های دولتی را نیز درپی داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: مردم بولان خواسته هایی بحق را مطرح می کنند و وظیفه مسئولان پیگیری این مطالبات است.

این مسئول با اشاره به مشکلات روستای بولان اظهار داشت: مردم روستای بولان از مشکلاتی رنج می برند که نابسامانی مسیر دسترسی به جاده اصلی یکی از این معضلات است.

وی مقاطع انتهایی مسیر روستای بولان را گردنه مرگ خواند و افزود: انتهای مسیر جاده اصلی به روستای بولان گردنه ای خطرناک وجود دارد که در اغلب روزهای سرد سال بدلیل استقرار در منطقه ای پشت به خورشید دارای برف، گل و یخبندان است مواردی از این دست خطرات مذکور را به چندین برابر افزایش می دهد.

بهرامی ادامه داد: خواسته بحق مردم روستای بولان و متعاقبا مسئولان بخشداری مرکزی شهرستان دماوند ساماندهی هرچه سریعتر این مسیر در قالب طرحهای آسفالت ریزی، شن پاشی طول جاده و ساماندهی گردنه انتهایی آن است.

بخشدار مرکزی دماوند با اشاره به طرح تجمیع روستای بولان عنوان کرد: طرحی مبنی بر تجمیع مکان فعلی روستای بولان و انتقال آن به منطقه ای نزدیکتر نسبت به جاده ترانزیتی مطرح است.

این مسئول بیان داشت: در خصوص این طرح یا هر پروژه عمرانی، خدماتی و رفاهی دیگری باید نظرات واقعی مردم را جویا شد و بر طبق آن گام در عرصه سازندگی برداشت چراکه مردم ولی نعمتان اصلی مسئولان هستند.

تاخیر در اجرای عملیات برفروبی

عضو شورای اسلامی روستای بولان نیز در ادامه این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: بولان وسیعترین و در عین حال محرومترین منطقه روستایی شهرستان دماوند است.

مصطفی گلمحمدی با گلایه از مسیر مواصلاتی نامناسب این روستا خاطرنشان کرد: مسیر مواصلاتی 13 کیلومتری بولان تا جاده اصلی نامناسب و در فصول سرد سال به شدت خطرساز است.

این مسئول ادامه داد: چندی پیش برفی سنگین تمامی مناطق روستای بولان و جاده اصلی آن را پوشاند و اعضای شورای اسلامی این روستا برحسب وظیفه ذاتی طی تماسی تلفنی مسئولان اداره راه را از این معضل آگاه ساختند و مسئولان این نهاد

وعده گسیل ماشین آلات شرکت پیمانکاری امور مذکور را تا صبح فردا به اعضای شورای روستا دادند اما پس از یک ماه از آن موضوع هنوز وعده یک روزه مسئولان راه و ترابری فرا نرسیده است.

وی خواستار ساماندهی مسیر مواصلاتی این روستا شد و افزود: بولان توجه ویژه مسئولان را می طلبد و یکی از خواسته های مردم این روستا ساماندهی مسیر مواصلاتی تا جاده اصلی از طریق آسفالت، شن ریزی و نصب گارد ریل حفاظتی در گردنه انتهایی آن است.

مسئول حریم راه های اداره راه و ترابری شهرستان دماوند درخصوص معضلات مذکور عنوان کرد: از سوی اداره راه و ترابری شهرستان دماوند پیرامون مسیر دسترسی روستای بولان هیچ نوع کوتاهی صورت نگرفته است.

معادن عامل اصلی تخریب مسیر بولان

جعفر میثمی ادامه داد: دولت توسط اداره راه و ترابری شهرستان دماوند درخصوص این مسیر کارکردهایی نظیر بسترسازی و احداث ابنیه فنی راهی را به انجام رسانده است اما با وضعیت جدید این روستا و تخلیه تدریجی آن اعتبارات مورد نیاز اختصاص پیدا نکرد.

این مسئول معادن را عامل تخریب مسیر مواصلاتی بولان دانست و افزود: اما آنچه که تخریب عملکرد پرهزینه اداره راه و ترابری را در این مسیر رقم زد رفت و آمدهای بی رویه دستگاه های سنگین فعال در معادن بیشمار این نواحی بود غافل از اینکه مسیر یاد شده تنها یک راه روستایی با تحمل باری با اوزان حداکثر یک یا دو تن است.

وی بیان داشت: دولت درخصوص مسیر مواصلاتی روستای بولان هزینه کرد اما این سازه ها بدلایل مذکور تخریب شد اما اگر مجددا اعتبارات لازم در این خصوص تخصیص یابد می توان ساماندهی مسیر یاد شده را آغاز کرد.

به هر روی مشکلات بی شمار روستای بولان موجبات بازدید دوباره مسئولان شهرستانی و استانی طی 10 روز گذشته را فراهم آورد تا شاید از این طریق بتوان با کمک بیشتر مسئولان فرامنطقه ای از بار معضلات این روستای محروم کاست.

در پایان این بازدید روستایی، بخشدار بخش مرکزی دماوند به همراه هیئتی از دفتر نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه و دیگر مسئولان محلی بصورت خانه به خانه از مردم روستای بولان دیدار و پیرامون مشکلات موجود به گفتگو پرداخت.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.