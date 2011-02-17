عدم پذیرش اسناد خانه های روستایی بزرگترین مانع برای دریافت وام

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، موسی بهرامی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از روستای "بولان" که همراهی مسئولان بسیج سازندگی کشور، دیگر روسای ادارات این شهرستان و اعضای شورای اسلامی روستا را نیز بدنبال داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم عین عبادت است و مسئولان باید برای این توفیق الهی خداوند متعال را شاکر باشند.

این مسئول با اشاره به دشواریهای روستاییان جهت اخذ وامهای بانکی عنوان کرد: گاه دیده می شود اهالی مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند پس از طی مراحل مختلف جهت اخذ وام پشت سد فقدان ضامن گرفتار شده و نهایتا از دریافت تسهیلات مالی مذکور چشم پوشی می کنند.

وی با گلایه از عدم پذیرش اسناد روستایی جهت پرداخت تسهیلات مالی اظهار داشت: از دیگر موانعی که بر سر مسیر دریافت تسهیلات بانکی توسط اهالی وجود دارد عدم پذیرش اسناد روستایی جهت پرداخت وامهای یاد شده است که باید این موانع با پیگیریهای مستمر مرتفع شود.

سال 91 آغاز اجرای طرح هادی بولان

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: با پیگیریهای مداوم سعی خواهد شد تا در سال 91 طرح هادی روستای بولان اجرایی شود.

حیدر حامدی پیرامون طرحهای حمایتی از اهالی مناطق روستایی دماوند اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند برای هر واحد خانه روستایی که قابلیت تعمیرات در آنها وجود نداشته باشد تا سقف 10 میلیون تومان وام با سود پنج درصد، بازپرداخت 12 میلیون و دوره تنفس دو ساله پرداخت می کند.

وی از تشکیل نشستی با حضور روسای بانکهای دماوند در محل فرمانداری این شهرستان خبر داد و افزود: طی روزهای آینده نشستی در فرمانداری دماوند با حضور روسای تمامی بانکهای این شهرستان تشکیل و موضوع پذیرش اسناد خانه های روستاییان در جلسه یاد شده مطرح خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: بانکهای سطح شهرستان دماوند در راستای پرداخت وامهای ساخت و تعمیر خانه می بایست یکی از سه مسیر قبول سند مالکیت ملک تحت ساخت، سند مالکیت ملک ثانویه ارزیابی شده و یا دریافت سفته زنجیره ای را بپذیرند.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.