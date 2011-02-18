جریان شناسی سیاسی باید در مدارس آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح جمعه در جمع مسئولان آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به حوادث اخیر در کشور، افزود: امروز برخی افراد که سابقا در کشور مسئولیت هایی داشتند، در مقابل نظام ایستاده اند و این مطلب نشانگر پیچیدگی فتنه ها و خیانت های دشمنان نظام است.

وی با اشاره به برگزاری همایش های مختلف از سوی آموزش و پرورش ادامه داد: این همایش ها نباید صرفاً در زنجان متمرکز شود بلکه باید در سایر شهرستان ها نیز این گونه همایش ها گسترش یابد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه برگزاری همایش های مختلف نباید تنها به مربیان و مسئولین خلاصه شود افزود: دانش آموزان نیز به عنوان آینده سازان جامعه باید حتماً دراین برنامه ها حضور داشته باشند چرا که نکات و توصیه های زیادی جهت ابلاغ به این قشر وجود دارد.

استاندار زنجان، با اشاره به فتنه ها و جریان های اخیر در کشور گفت: به طور قطع این جریان ها در ذهن دانش آموزان شائبه هایی را ایجاد خواهد کرد که باید به توجیه و تفهیم آنها بپردازیم.

رئو.فی نژاد با یادآوری اینکه نباید صحنه را برای حضور و سوء استفاده بیگانگان خالی کنیم افزود: تحلیل های سیاسی نباید فقط در دانشگاه ها ارائه شود، بلکه باید از کودکی و دوران دانش آموزی این تحلیل ها آغاز شود تا شخصیت افراد به طرز مطلوبی شکل گیرد.

وی با بیان اینکه هرچه پیش می رویم بر پیچیدگی فتنه و خیانت ها به نظام افزوده می شود ادامه داد: باید برنامه ریزی های هدفمندی برای تأمل عمیق به ویژه از سوی دانش آموزان درخصوص این جریان ها صورت پذیرد و پایه اصلی این تأمل ها باید از سوی آموزش و پرورش بنا نهاده شود.