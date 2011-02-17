کاله مازندران به مکان دوم لیگ برتر والیبال صعود کرد

به گزراش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم کاله مازندران و بازرگانی جواهری گنبد در چارچوب هفته دهم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور شامگاه چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل(ص) برگزار شد، که در پایان تیم کاله موفق شد میهمان گنبدی خود را با شکست سه بر یک بدرقه کند.

تیم کاله در این فصل در دیدار رفت تیم بازرگانی گنبد را شکست داده بود.

نماینده مازندران با کسب امتیازهای این مسابقه، مجموع امتیازهای خود را به عدد 17 رساند و درپایان هفته دهم در مکان دوم گروه دوم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور قرار گرفت.

تیم کاله مازندران، درهفته نهم درتهران در دیداری حساس و نفس گیر برابر میزبان خود تیم پرسپولیس تهران پیروز شده بود.

تیم کاله مازندران در این دیدار خانگی خود در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل با حمایت بیش از دو هزار تماشاچی پرشور این شهر این پیروزی را جشن گرفت.

محمد حسین شفقی، به عنوان سرداور، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور حضور دارد.