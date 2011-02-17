پوشش یکسان برای دانشجویان آذربایجان شرقی/ دانشگاه: خبر نداریم!

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در حالی یکی از مسئولان استانی در خصوص موضوع مهم و حساسی مانند لباس متحدالشکل دانشجویی اظهار نظر کرده و از اجباری شدن این طرح در استان در آینده ای نزدیک خبر می دهد که به نظر می رسد در اتخاذ این تصمیم، نظر مسئولان دانشگاههای آذربایجان شرقی لحاظ نشده است.

با این اوصاف، پوشش و حجاب اسلامی همیشه یکی از دغدغه های اصلی مسئولان کشوری بوده که با اجرای طرح ها و همایش های مختلف سعی در گسترش این فرهنگ در میان تمامی اقشار جامعه و بیش از همه جوانان داشته است.

طراحی لباسهای متحدالشکل دانشجویی در آذربایجان شرقی خبری بود که چندی پیش در راستای اهداف نهادینه کردن حجاب در میان جوانان مطرح شد و مسئولان آذربایجان شرقی مدعی ارائه این طرح جدید برای اجرا در سطح کشور شدند.

لباسهای متحدالشکل دانشجویی همان قوانین و بندهای انضباطی دانشگاهی بوده و در واقع این طرح ابتکاری است که از بطن این قوانین برخاسته است.

لباسهای متحد الشکل دانشجویی در چارچوب قوانین انضباطی دانشگاهی است

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی برای نخستین بار طراحی لباسهای متحد الشکل دانشجویی را در دانشگاه های آذربایجان شرقی مطرح کرد و آن را طرحی موثر برای اجرایی کردن اهداف نهادینه کردن حجاب در میان جوانان دانست.

نسرین پیرسمساری تصریح کرد: طبق نظرسنجی جهاد دانشگاهی 72 درصد مردم آذربایجان شرقی علاقمند به رعایت حجاب هستند و این درحالیست که حجاب در دانشگاه ها به درستی رعایت نمی شود.

وی افزود: هنوز موفق به علت یابی این مسئله نشده و نمی دانیم علت واقعی این تناقض در چیست از این رو به نظر می رسد اجرای این طرح گامی موثر در راستای گسترش این فرهنگ باشد.

وی این طرح را مبنی بر اجرای آیین نامه کمیته انضباطی دانشگاه عنوان کرد و گفت: در دانشگاهها تمامی قوانین در حال اجراست اما مسائل اخلاقی به طور جدی اجرا نمی شود که با اجرای این طرح دانشجویان ملزم به رعایت این قوانین می شوند که البته اجرای این طرح از سوی دانشجویان اجباری نیست.

وی افزود: اجرای طرح لباس های متحدالشکل دانشجویان را در راستای اجرای کامل قوانین انظباطی هدایت کرده و از بی انضباطی ها و بی حجابی های رایج در این مکان می کاهد.

پیرسمساری با تاکید بر اینکه این تصمیم در استان اتخاذ شده است تاکید کرد: اجرای این طرح مصوبه از سوی وزارت علوم نبوده بلکه در محدوده قانون انضباطی دانشگاه های استان اجرا خواهد شد که دانشجو با امضای برگه های انضباطی، خود را موظف به انجام ان می کند.

پیرسمساری خاطر نشان کرد: اجرای این طرح به معنای حجاب اجباری نیست بلکه تنها تلاشی برای حفظ فضای آموزشی سالم همچون بسیاری از کشورهای اسلامی، است.

لباسهای متحدالشکل دانشجویی الهام گرفته از یونیفرم مدارس

در تمامی مقاطع تحصیلی از کودکستان تا دبیرستان دانش آموزان موظف به پوشیدن یونیفرم خاص مدرسه هستند که این یونیفرم برای همرنگ کردن دانش آموزان و جلوگیری از نمود اختلاف طبقاتی موجود بین آنهاست.

نسرین پیرسمساری نیز لباسهای متحدالشکل دانشجویی الهام گرفته از یونیفرم عنوان کرد و گفت: همان طور که تمامی مقاطع تحصیلی یونیفرم مخصوص وجود دارد با الگویی مشابه برای دانشگاهیان نیز لباسی متحدالشکل طراحی خواهد شد.

وی اظهار داشت: این طرح به صورت جامع درتمامی دانشگاههای استان اجرا خواهد شد و شامل تمامی دانشگاههای دولتی و غیر دولتی می شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی افزود: با تائید وزارت علوم این طرح را عملی خواهیم کرد و پیش بینی شده که از آرم و مدل های مشخص نیز استفاده شود.

پیر سمساری با بیان اینکه این نوع لباس هم برای خواهران و هم برادران در نظر گرفته شده، تاکید کرد: فراخوان طراحی این نوع لباس تنها در سطح تبریز نبوده بلکه درسطح منطقه و کشوری خواهد بود.

وی با اشاره به طراحی رنگ و مدل لباسهای متحد الشکل دانشجویی گفت: لباسها با توجه مد روز طراحی خواهند شد و رنگهای روشنی که زننده نباشند همچون طوسی نیز در رنگ بندی آنها در نظر گرفته خواهد شد.

اجرای طرح متحد الشکل دانشجویی کشوری شود

این طرح که به عقیده مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی برخاسته از بندهای قوانین انضباطی دانشگاهی است، دانشجویان را که قشری حساس و آسیب پذیر هستند برای اجرای صحیح حجاب هدایت می کند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه این طرح قابلیت اجرایی شدن در سطح کشور را دارد، گفت: این طرح مراحل اولیه خود را سپری می کند و در حال بررسی در ستاد صیانت از حقوق شهروندی است که پس از تایید برای جذب طراحان لباس فرخوان داده خواهد شد تا اقدام به طراحی لباس ها کنند.

به گفته پیرسمساری این ستاد 20 عضو داشته که روسای دانشگاهها و مسئولان سازمانها و اداره های مختلف اعضای این ستاد را تشکیل می دهند.

هزینه طراحی لباس در مخارج معمول دانشجویان گنجانده می شود

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به هزینه طراحی لباس خاطر نشان کرد: طراحی این نوع لباس ها هزینه ای را در بر نداشته و از سوی هیچ نهادی اعتبار اختصاص نمی یابد و از سوی دیگر دانشجویان نیز متقبل پرداخت هزینه ای اضافه نخواهند بود بلکه به گونه ای در مخارج معمول و همیشگی آنها گنجانده خواهد شد.

دانشگاه ها از طرح لباسهای متحدالشکل دانشجویی بی خبرند

طراحی لباسهای متحدالشکل دانشجویی خبری بود که رئیس دانشگاه تبریز از اجرای این طرح در دانشگاهها اظهار بی اطلاعی می کند.

محمد تقی علوی به خبرنگار مهر گفت: من به عنوان مسئول و رئیس دانشگاه مادر در این استان از این طرح بی خبر بوده و در صورت وجود چنین ستادی، تاکنون برای شرکت در آن دعوت نشده ام!

علوی در عین حال تصریح کرد: تصمیماتی اینچنینی در حوزه اختیارات و وظایف وزارت علوم بوده و این امر خارج از اختیارات استان است.

وی افزود: برای چنین مسائلی شورای انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و معاونت فرهنگی تصمیم گیری و اقدام می کنند.

وضعیت حجاب در دانشگاههای آذربایجان شرقی مطلوب است

رئیس دانشگاه تبریز با مطلوب عنوان کردن وضعیت حجاب در دانشگاههای استان تاکید کرد: باید با ارشاد و راهنمایی برای جذب جوانان به مسائل اخلاقی و رعایت حجاب اقدام کرد و با زور و اجبار نمی توان کاری را پیش برد.

علوی با رد وضعیت نامناسب حجاب در دانشگاه تبریز اظهار داشت: وضعیت حجاب و رعایت مسائل انضباطی و اخلاقی دانشگاههای استان به ویژه دانشگاه تبریز در کشور نمونه است و در موارد جزیی نیز کمیته انضباطی برخوردهای لازم را می کند.

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به اعتقاد کارشناسان، لباس های متحد الشکل در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم بوده و نوعی نظم و اتحاد را در فضای دانشگاهی بوجود می آورد. اما آنچه موضوع طراحی این گونه لباس ها در دانشگاههای کشور حساسیت ها را بر انگیخته و افکار عمومی را مشغول خود کرده این است که این نوع لباسها تا چه حد با سلیقه جوانان همخوانی دارد تا بجای ترغیب آنها به رعایت حجاب باعث گریز از این مهم نشود.