آذربایجان شرقی اهمیت خاصی برای ترکیه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالله گل شامگاه چهارشنبه در پایان سفر یک روزه به تبریز و در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به قدمت تاریخی روابط دو کشور گفت: وجود کنسولگری ترکیه در تبریز قدمت تاریخی روابط آذربایجان شرقی و ترکیه و اهمیت خاص این استان برای ترکیه را نشان می دهد.

وی همچنین از حضور فعالان اقتصادی ترکیه در آذربایجان شرقی اظهار خرسندی کرد و افزود: زبان مشترک و قرابت فرهنگی دو طرف عامل مهمی برای توسعه روابط است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین استقبال پرشور مردم تبریز از وی و حمایت ملت ایران از مواضع ترکیه در مسائل منطقه‌ای و جهانی را خوشحال‌کننده دانست و گفت: مردم ترکیه نیز در سفر احمدی‌نژاد به این کشور علاقه و محبت خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند و این ابراز علاقه‌ها حکایت از رابطه برادری و علاقه عمیق دو ملت به یکدیگر است.

وی با تاکید بر گسترش روابط دو طرف در تمامی زمینه‌ها تصریح کرد: این موضوع در زمینه فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است چون باعث رفاه مردم دو کشور می‌شود.

گل، ایران و ترکیه را دو کشور قدرتمند منطقه خواند و تاکید کرد: افزایش سطح همکاری‌های دو کشور به نفع منطقه خواهد بود.

رئیس جمهور ترکیه سلام گرم خود را به مردم آذربایجان شرقی و تبریز ابلاغ و از حضور کوتاه خود در این شهر ابراز خوشحالی کرد.