طاهایی؛ بانویی که دیگر طنین هدایتگرش کوچه های مشهد را پر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهر امام رضا (ع)، دیار دعا و اذان و سرزمین قنوت و نماز و گلدسته های همواره در تلاوت، هر چند به برکت امام رضا (ع) کانون فیض و معنویت بوده است اما در طول تاریخ، توطئه خناسان همیشه برای این شهر تهدید بوده است.

مرکز خراسان رضوی از لحظه رفتار ددمنشانه ژنرالهای روسی که گنبد مولا را به توپ بستند تا یورش رضاخان قلدر که سنگ فرش مسجد گوهرشاد را به معراج شهدای حجاب تبدیل کرد و تا روزهای تاریک و خاکستری پهلوی پسر که برای کوچه و بازار این شهر قدسی حرمت قائل نبودند همیشه در معرض یورش های ضد دینی بوده است.

در آن 50 سال خانم طاها، نام آشنایی بود که اطمینان می داد، در این حوالی و چند قدم آن سو تر از خرابه های تمدن بزرگ، صدایی فاطمه گونه و زینب وار به گوش می رسد، تا مردان باغیرت مطمئن باشند می توان برای حفظ نوامیس خود از تهاجم غربی و دوری از گزند فرنگی مأب ها آن عصر یخبندان معنویت، به گوشه دنجی پناه برد و با قرآن، حدیث و روایت آشنا شد.

طاهایی پناه زنان مؤمنه

طاهایی، پناه همه زنان مومنه ای بود که عزم پاکدامنی داشتند و برپایی روضه ها و مجالس مذهبی را حصاری برای امنیت بیشتر می پنداشتند و با تاسیس مرکز علمی و فرهنگی "مکتب نرجس"، کانون با ارزشی ایجاد نمود که امید است از این پس نیز به خدمات خود ادامه دهد.

طاهایی که همه مردان و زنان مشهد او را به خانم طاها می شناختند، مظهر حجاب، مروج دین نبوی و سیره فاطمی و زینبی در شهر علی ابن موسی الرضا بود. در دوران مبارزه نیز او که از خاندانی مورد وثوق در این سرزمین است، پیشگام همه راهپیمایی ها و حرکت های مجاهدانه ای بود که علیه شاه می خروشید تا او را از اریکه قدرت تا زباله دان تاریخ مشایعت کنند.

دیباچه

بانو فاطمه سید خاموشی که بعدها به احترام ازدواج با آقای سید جلال الدین، شهرت طاهایی را برگزید در سال 1309 هجری شمسی به دنیا آمد. ایشان که در 12 سالگی با خانواده ای از سلسله جلیله روحانیت وصلت کرده بود در اوان شروع زندگی به مدت 10 سال در محضر پدر همسرش مرحوم سید هاشم طاهایی تلمذ کرد.

خانم طاهایی درباره خاطرات دوران پس از سفر به مشهد و روزهایی که توفیق مجاورت پسر موسی بن جعفر را داشته است، از برادر مرحومش تقی خاموشی به نیکی یاد می کند و می گوید: برادر اصرار بر تدریس من داشت که این اتفاق افتاد و مقدمه فعال شدن 10 کلاس در منزل را مهیا کرد.

در محضر میرزا جواد آقا تهرانی

این بانوی با فضیلت در مشهد از محضر عارف زمان مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی که دایی بزرگوار خانم طاهایی بود، بهره ها برد و در درس آیات شیخ غلامحسین تبریزی و میلانی بر خرمن دانسته هایش افزود.

خانم طاها در دوران پر تلاطم دهه 50 به سرچشمه امین و عمیق و گرانسنگ دانش و علم مقام معظم رهبری متصل شد و با الهام از تفکر انقلابی حضرت ایشان، از طریق تاسیس مکتب نرجس در سال 1345، راه تازه ای پیش روی علاقمندان دانش دینی و انقلابی گشود.

خانم طاهایی در دوران عمر گرانبارش که لبریز از کارهای خیر و عام المنفعه، هوشیارسازی بانوان مشهد بود، بر صراطی منبعث از آرامش روح، بینایی و بصیرت، سبقت در نیکی، رعایت تقوا، پایداری در عقیده، جهاد در راه خدا، تقویت شجره طبیه اسلام قرار داشت.

روحیه خداترسی طاهایی، دینی شناسی آن فقیده سعیده، دائم الذکر بودن، ساده زیستی، شکیبایی، صدق، زمان شناسی، ظلم ستیزی، غیرت دینی، فروتنی، قلب سلیم، دقت در بیان و محتوای کلام، لطف و مهربانی، نیت خالص و ولایت مداری و یقینی از خصلت های عینی و مشهود او بود.

سخنرانی های روشنگر او در سال های مبارزه و در سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام برای ارائه تصویری درست از" زن مسلمان" و کوشش آن سفر کرده در جهت افشای ماهیت غرب و توطئه ها و حیله های مغرب زمین برای سوق و هدایت زنان به سرزمین خاکستری غرب باوری، از ماندنی های حیات پربار ایشان است.

مکتب نرجس طلوع و غروب سید خاموشی بود

مکتب نرجس که استاد بانو طاهایی مثل قمر در آن می درخشید و طلوع و غروبش در همین محفل انس شکل گرفت، حلقه معرفت هزاران دختر اسلامی پژوهی بود که با خوشه چینی از مزرعه دانش ایشان، پله های خود سازی و خودآگاهی را به خوبی پیمودند و امروز هر کدام از ان ها به چلچراغی تابان، برای شهر و دیار خود تبدیل شده اند.

برای او که مثل شمع هم سوخت و هم روشنایی بخشید؛ مدارهای آموزش پا را از مشهد و ایران فراتر گذاشت و طلبه های خارجی را نیز تشنه به شهر امام رضا کشاند تا از خانم طاها یاد بگیرند و به دیگران یاد بدهند. او که عصاره علم و فضل و تقوا بود، تا زنده بود از آموختن ذره ای پا پس نکشید.

در سال های سیاه اختناق به کلام وحی توسل جست و با تفسیر آیات قرآن راه و چاه را نشان داد و در عصر سروری اسلام و استقرار حکومتی دینی نیز از ضرورت ها و بایدها و نبایدها گفت.

درس های اخلاق، شرح زیارت عاشورا در کنار تفسیرهای ماندگار او از بانو طاهایی چهره ای ممتاز در حوزه نشر علوم دینی ساخته بود.

این علامه اثرگذار در 13 بهمن پارسال خیل ارادتمندان و مریدانش را تنها گذاشت و سوار بر بال ملائک به دیدار خدا شتافت.

امروز پنج شنبه 28 بهمن ماه یادواره بین المللی این استاد بزرگ در سالن صبای مشهد برگزار می شود. قرار است 1300 نفر از چهره های اسلام شناس داخلی و خارجی که در بین آنها دست پروردگان استاد هم بسیار دیده می شوند، در فراق او گونه های خود را بارانی کنند و با ارائه مقالات خود از سیره و روش استاد سخن بگویند.