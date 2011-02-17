فرهنگ وقف نیازمند مشارکت و همکاری آحاد مختلف مردم در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی شامگاه چهارشنبه در همایش علما، روحانیون، طلاب و ائمه جماعات استان زنجان، افزود: طی سالهای گذشته نسبت به امورات وقف بی توجهی شده که در حال حاضر ساماندهی این موضوع بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد.

وی توجه ویژه به فرهنگ وقف در جامعه را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه توجه به فرهنگ وقف و توسعه و ترویج آن می تواند برکات زیادی برای جامعه داتشه باشد ادامه داد: جامعه باید پیش از پیش با فرهنگ وقف و لزوم توسعه و ترویج آن آشنا شود.

حجت الاسلام محمدی انسجام و وحدت ملت ایران در سایه تبعیت از فرامین رهبری را رمز ماندگاری نظام اسلامی دانست و گفت: حرکت در این مسیر کشور را در برابر توطئه های گوناگون ایمن می کند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه ملت ایران همیشه و در همه حال باید تابع فرامین رهبری و حرکت در این مسیر باشند افزود: رهبر فرزانه انقلاب نعمت گرانقدری برای ملت ایران است و آحاد مختلف مردم باید قدردان این نعمت ارزشمند در جامعه باشند.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه رهبری مدبرانه و روشنگرانه معظم له موجب شده برنامه ها و توطئه های دشمنان در ابعاد گوناگون خنثی شود افزود: کوچکترین غفلتی در این موضوع میتواند خسارات جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد.