یارانه نقدی مرحله دوم تمام ایرانیان واریز شد

به گزارش خبرگزار مهر، مبلغ یارانه نقدی در مرحله دوم مشابه مرحله اول یعنی 89 هزار تومان به ازای هر نفر است که براساس برنامه دولت، قرار است این مبلغ در آینده حداقل دو برابر شود.

براساس اعلام مسئولان دولتی، یارانه نقدی واریزی در مرحله دوم از بامداد یکشنبه اول اسفند ماه قابل برداشت خواهد بود. یارانه نقدی واریز شده مربوط به اسفند امسال و فروردین سال آینده است.

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفته است که در فاز اول هدفمندی یارانه ها 60 میلیون و 500 هزار نفر یارانه نقدی دریافت کردند.