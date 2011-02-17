75 درصد سرویس مدارس استثنایی مازندران فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیاحی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: 22 دستگاه مینی بوس مدارس استثنایی مازندران فرسوده و از رده خارج بوده که برای دانش آموزان خطراتی را ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: خرید 20 دستگاه مینی بوس جدید برای ایاب و ذهاب دانش آموزان را در برنامه داریم تا به صورت مساوی در هر شهرستانی یک دستگاه اختصاص داده شود.

مدیرآموزش و پرورش استثنایی مازندران با اشاره به اینکه همه امید دانش آموزان استثنایی مازندران این است که با ایمنی کامل روانه مدارس شوند تصریح کرد: این مدارس در ایام تابستان نیز تعطیل نیست.

سیاحی با بیان اینکه برای رفع نیازهای دانش آموزان استثنایی مازندران نیازمند منابع بوده تا حداقل ها را درخواست کنیم یادآور شد: 69 مرکز آموزش و پرورش استثنایی با 50 هزار و 909 دانش آموز در هفت گروه تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

وی تعداد نیروهای انسانی در آموزش و پرورش استثنایی استان را هزار و 250 نفر ذکر کرد و گفت: دانش آموزان استثنایی مازندران دارای استعدادهای خلاق فراوان بوده که باید شکوفا شوند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران در بخش دیگری از سخنانش از اجرای طرح سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس مازندران در سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: در این طرح 40 هزار دانش آموز کلاس اولی مازندران به لحاظ علمی سنجش شدند.

وی با بیان اینکه در این طرح 75 درصد دانش آموزان پایه اول ابتدایی کشور، آموزشهای پیش دبستانی را دیده بودند افزود: این میانگین برای دانش آموزان پایه اول مازندران، 92 درصد بوده است.

سیاحی با اشاره به اینکه 61 درصد دانش آموزان در شهرها و 37 درصد نوآموزان در روستاها ساکن بودند اظهار داشت: 81.9 درصد نوآموزان پایه اول ابتدایی مازندران سابقه بیمه درمانی را داشتند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران با بیان اینکه شاخص میانگین سنی پدران و مادران مازندران که دانش آموزان کلاس اولی خود را در این طرح شرکت داده به ترتیب 36.93 و 32 سال بوده است تصریح کرد: 94.7 درصد پدران و 10.2 درصد مادران در این طرح شاغل بودند.

وی از اجرای طرح واکسیناسیون اطفال در بین 77 درصد دانش آموزان کلاس اولی خبر داد و افزود: 30 درصد سطح تحصیلات پدران دانش آموزان کلاس اولی در این طرح دیپلم و فوق دیپلم بوده است.