وضعیت ثبتی 1200 موقوفه مازندران مستند سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری اوقاف مازندران افزود: در سال جاری، وضعیت ثبتی پلاکهای 1280 موقوفه وبقاع متبرکه مازندران مستند سازی شد.

وی ادامه داد: برای مستند سازی وضعیت ثبتی پلاکهای موقوفه و بقاع متبرکه باید وضعیت بلوکهای رقبات وقفی و بقاع متبرکه ای که فاقد پلاک ثبتی هستند مشخص شوند و تعداد رقبات موقوفات وبقاع متبرکه ای که باید تقا ضای ثبت گردند و تحدید حدود شوند و رقبات و بقاع متبرکه ای که عملیات ثبتی آن باید خاتمه یابد و منجر به اخذ سند مالکیت شود در این وضعیت گنجانده می شوند.

سهرابی افزود: امسال تاکنون موفق شدیم وضعیت ثبتی پلاکهای 1280 موقوفه وبقاع متبرکه استان را مستند سازی کنیم که خوشبختانه آمار قابل توجهی است.

وی همچنین از سند دار شدن 147 موقوفه و بقاع متبرکه استان، به مساحت 45 میلیون متر مربع خبر داد و تصریح کرد:

یکی از دغدعه های این اداره در راستای احیاء و تثبیت موقوفات و بقاع متبرکه، اخذ سند مالکیت برای این اماکن است که خوشبختانه با پیگیریهای این اداره کل منجر به اخذ 147 فقره سند مالکیت این اماکن شد.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران گفت: در زمان طاغوت موقوفات چون پشتوانه اقتصادی محکمی در تعظیم شعائر دینی ومذهبی بشمار می رفت در جریان اصلاحات ارضی به نام اشخاص سند صادر شد وعلناً به فروش رفت که خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان امام(ره) موقوفات به وقفیت برگشتند.

سهرابی، نقش قوه قضائیه در احیای موقوفات و بقاع متبرکه را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: در حال حاضر شرایط برای حفظ و احیای موقوفات و مسائل مربوط به آن در سطح استان مازندران مطلوب است.