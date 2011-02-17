مبادله 30 میلیارد دلاری ایران و ترکیه قابل تحقق است

"حسین ازولمز" در حاشیه نشست مشترک فعالان اقتصادی و تجاری آذربایجان شرقی با هیئت تجاری ترکیه به خبرنگار مهر گفت: سهم ایران در تحقق این هدفگذاری بیشتر است زیرا معتقدیم اگر ایران بخشی از میزان تجارت خود با آلمان و فرانسه که سالانه بیش از 190 میلیارد دلار است را با ترکیه انجام دهد رقم تعریف شده به زودی تحقق می یابد.

وی با اظهار تاسف گفت: حجم مبادله اقتصادی بین ایران و ترکیه در حال حاضر حدود 13 میلیارد دلار است که با کسر سهم نفت و انرژی از این میزان، رقم خالص به چیزی کمتر از چهار میلیارد دلار می رسد.

معاون رئیس اتاق بازرگانی ترکیه تصریح کرد: ترکیه هم اکنون با 185 کشور دنیا تبادل اقتصادی دارد که 90 درصد حجم این مبادلات را محصولات صنعتی تشکیل می دهد.

وی تاکید کرد: ترکیه آماده است تمام تجارب خود در این زمینه را به کشور دوست و برادر خود جمهوری اسلامی ایران تقدیم کند.

ازولمز، ادامه داد: البته در انتقال این تجارب مشکلاتی پیش خواهد آمد که دولت و حکومت ها موانع احتمال را رفع خواهند کرد.

وی گفت: تجار در دیدار با یکدیگر فقط تضمین می گیرند که چگونه باهم تجارت کنند زیرا مسئله منافع را دولت های دو کشور حل و فصل خواهندکرد.

معاون رئیس اتاق بازرگانی ترکیه همچنین با اشاره به ظرفیت های آذربایجان شرقی از حیث سرمایه گذاری، اضافه کرد: سفر عبدالله گل به تبریز نشان دهنده عمق اهمیت این شهر در حوزه های مختلف است.