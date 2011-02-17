بیماریهای رفتاری مشکلات روز جامعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی صبح پنجشنبه در همایش کشوری علوم اعصاب در گرگان افزود: اغلب مردم سئوالات زیادی از پژوهشگران در رابطه با بیماریهای اعصاب دارند و همین امر باعث می شود رسالت محققان و جامعه پزشکی در این زمینه بیشتر شود.
وی اظهار داشت: کسب جایگاه اول در سند 20ساله ایران 1404 از جمله اهداف دانشگاه علوم پزشکی به سهم خود در بحث علمی است و رسیدن به این جایگاه تلاش همه جانبه دست اندر کاران در بحث تحقیق را می طلبد.
وی خاطرنشان کرد: پارکهای علمی و فناوری باید بیش از این باشد و کاهش خطا در تحقیقات مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان عنوان کرد: امیدواریم در حوزه علمی به سهم خود بتوانیم ایران را به جایگاهی که در شان ایران، برسانیم.
سمنانی یادآورشد: در دو دهه اخیر شاهد گسترش رشد انفجاری در دانش علوم اعصاب بودیم امروزه هر کشوری که دانش بیشتری داشته باشد قدرتمند محسوب می شود.
وی افزود: پیچیدگی علم اعصاب آنقدر زیاد است که روز به روز تحقیقات در این زمینه بیشتر می شود و از طرفی سوالات مردم نیز افزایش می یابد.
وی گفت: امروزه مردم سوالات زیادی در بحث حافظه و بحث ادراکی از محققان دارند از این رو در این زمینه تحقیقات بیشتری می شود.
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