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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

بیماریهای رفتاری مشکلات روز جامعه شده است

بیماریهای رفتاری مشکلات روز جامعه شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در 50 سال پیش عمده مشکل بیماریهای مردم در بخش بیماریهای واگیردار بود و این در حالی است که هم اکنون بیماریهای رفتاری جزو مشکلات روز جامعه به حساب می آید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی صبح پنجشنبه در همایش کشوری علوم اعصاب در گرگان افزود: اغلب مردم سئوالات زیادی از پژوهشگران در رابطه با بیماریهای اعصاب دارند و همین امر باعث می شود رسالت محققان و جامعه پزشکی در این زمینه بیشتر شود.

وی اظهار داشت: کسب جایگاه اول در سند 20ساله ایران 1404 از جمله اهداف دانشگاه علوم پزشکی به سهم خود در بحث علمی است و رسیدن به این جایگاه تلاش همه جانبه دست اندر کاران در بحث تحقیق را می طلبد.

وی خاطرنشان کرد: پارکهای علمی و فناوری باید بیش از این باشد و کاهش خطا در تحقیقات مورد توجه قرار گیرد.

سمنانی عنوان کرد: دوباره کاری در تحقیق باید کمتر شود، زیرا مشکل امروز ما در بحث تحقیقات پیشین این است که خوب روی تحقیقات کار نمی شود و بناچار تحقیقات گذشته باید تکرار شود که هزینه بیشتر را منجر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان عنوان کرد: امیدواریم در حوزه علمی به سهم خود بتوانیم ایران را به جایگاهی که در شان ایران، برسانیم.     

سمنانی یادآورشد: در دو دهه اخیر شاهد گسترش رشد انفجاری در دانش علوم اعصاب بودیم امروزه هر کشوری که دانش بیشتری داشته باشد قدرتمند محسوب می شود.

وی افزود: پیچیدگی علم اعصاب آنقدر زیاد است که روز به روز تحقیقات در این زمینه بیشتر می شود و از طرفی سوالات مردم نیز افزایش می یابد.

وی گفت: امروزه مردم سوالات زیادی در بحث حافظه و بحث ادراکی از محققان دارند از این رو در این زمینه تحقیقات بیشتری می شود.
 
سمنانی اظهار داشت: موضوع دیگر در جامعه امروز بحث وابستگی به مواد و سو مصرف و بیماریهای مربوط با اعصاب و روان بیشتر می شود.
کد مطلب 1255865

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