بیماریهای رفتاری مشکلات روز جامعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی صبح پنجشنبه در همایش کشوری علوم اعصاب در گرگان افزود: اغلب مردم سئوالات زیادی از پژوهشگران در رابطه با بیماریهای اعصاب دارند و همین امر باعث می شود رسالت محققان و جامعه پزشکی در این زمینه بیشتر شود.

وی اظهار داشت: کسب جایگاه اول در سند 20ساله ایران 1404 از جمله اهداف دانشگاه علوم پزشکی به سهم خود در بحث علمی است و رسیدن به این جایگاه تلاش همه جانبه دست اندر کاران در بحث تحقیق را می طلبد.

وی خاطرنشان کرد: پارکهای علمی و فناوری باید بیش از این باشد و کاهش خطا در تحقیقات مورد توجه قرار گیرد.

سمنانی عنوان کرد: دوباره کاری در تحقیق باید کمتر شود، زیرا مشکل امروز ما در بحث تحقیقات پیشین این است که خوب روی تحقیقات کار نمی شود و بناچار تحقیقات گذشته باید تکرار شود که هزینه بیشتر را منجر خواهد شد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان عنوان کرد: امیدواریم در حوزه علمی به سهم خود بتوانیم ایران را به جایگاهی که در شان ایران، برسانیم.



سمنانی یادآورشد: در دو دهه اخیر شاهد گسترش رشد انفجاری در دانش علوم اعصاب بودیم امروزه هر کشوری که دانش بیشتری داشته باشد قدرتمند محسوب می شود.



وی افزود: پیچیدگی علم اعصاب آنقدر زیاد است که روز به روز تحقیقات در این زمینه بیشتر می شود و از طرفی سوالات مردم نیز افزایش می یابد.



وی گفت: امروزه مردم سوالات زیادی در بحث حافظه و بحث ادراکی از محققان دارند از این رو در این زمینه تحقیقات بیشتری می شود.

سمنانی اظهار داشت: موضوع دیگر در جامعه امروز بحث وابستگی به مواد و سو مصرف و بیماریهای مربوط با اعصاب و روان بیشتر می شود.