به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مراسم اختتامیه کارگاه هنری مهر شامگاه چهارشنبه با حضور هنرمندان برگزیده رشتههای نقاشی، خط، نقاشی، خط، نگارگری و گرافیک از سراسر کشور در محل نگارستان امام خمینی (ره) اصفهان برگزار شد که در این همایش که تعدادی از هنرمندان پیشکسوت، شاخص و برگزیده رشتههای هنری نیز حضور داشتند.
در این زمینه از رضا بدرالسماء، مهدی فروزنده، حسین شیخعلیشاهی، خشایار قاضیزاده، احمد خلیلیفر، محمدحسین جعفری، هاجر رهگذر، فرانک خائف، مسعود یزدی، وجیهه فرحبخش، مجید فعال، آرزو افتخاری، سارا حسینیسفیددشتی، ندا حیدری، عطیه حسینیان، سید سعید کاظمی، غلامرضا جهانشاهی، زهرا کاووسی، مجتبی شریفی، حمیدرضا قومینژاد، سمیه شفیعی، مهدی فرخی، محمد شریفی، آسیه ضرابی، مونا اعلایی و محبوبه نجفی در رشتههای مختلف هنری تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم تعدادی از مسئولان و داوران جشنواره به ایراد سخنرانی پرداختند و گروه بینالمللی همخوانی مولا نیز به اجرای سرود ای ایران اقدام کرد.
از جمله ویژگیهای مهم این دوره میتوان به برگزاری همه مراحل همایش از فراخوان و تبلیغات تا داوری به صورت مجازی و غیرحضوری اشاره کرد که این امر برای نخستین بار با حضور بیش از 90 درصدی هنرمندان جوانان مشتاق و به اندیشههای حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.
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