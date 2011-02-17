به گزارش خبرنگار مهر، حاشیههای اختتامیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر نکاتی است که هرسال و در مراسم سینمایی میتواند دید و به نظر میرسد قرار نیست این مشکلات حل شوند.
- مجری مراسم ژیلا صادقی بارها و به شکلهای مختلف از علاقهاش به بازیگری صحبت کرد و سوابقش را به اطلاع حضار رساند. در برنامهای که برگزیدگان تعدادی از بخشهایش به دلیل کمبود وقت نمیتوانستند صحبت کنند، صادقی چند دقیقه وقت حضار را گرفت و یادداشت شخصیاش را خواند! این استقلال مجری در جشنواره فیلم فجر بیسابقه است!
- صادقی با سرعت نام برگزیدگان را میخواند و گاهی فرصت صحبت کردن به افراد را نمیداد، در بعضی موارد حاضران در سالن این نکته را به او یادآوری میکردند!
- متاسفانه هنوز در بسیاری از مراسم تصور کارگردانها و مجریان این است که با خواندن شعر و قطعههای ادبی و استفاده از کلمات آهنگین بهتر مراسم اجرا میشود، صمیمیت، سادگی و شناخت از شکل اجرای چنین برنامههایی معمولا از یاد میرود.
- برای تکرارنشدن ماجرای پارسال و اعتراض خبرنگاران، دو ردیف از سالن به خبرنگاران رسانهها برای پوشش مراسم اختصاص پیدا کرده بود.
- با پایان اهدای جوایز اصلی، نیمی از جمعیت سالن از جمله بسیاری از برگزیدگان سالن برج میلاد را ترک کردند.
- پژمان بازغی با دختر کوچکش به مراسم آمده بود، حمید فرخنژاد پسرش فربد را روی سن برد، وحیده محمدیفر هم با دخترش برای دریافت جایزه همسرش داریوش مهرجویی روی سن رفت.
- ارتباط تلفنی با اصغر فرهادی در برلین که با جدیت و تلاش سیداحمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی اتفاق افتاد از برنامهریزیهای خوب اختتامیه بود.
- در محوطه بیرونی برج میلاد خودروهای برگزیدگان سیمرغ قرار داشت تا همه متوجه شوند این دوره واقعا قرار است برگزیدگان خودرویشان را دریافت کنند!
- میشد پیشبینی کرد اعلام نام حامد بهداد که سالها است شایسته دریافت سیمرغ بلورین است اما این جایزه را دریافت نمیکند، موجی از واکنشها را در سالن داشته باشد، بهداد به سبک خودش به ابراز احساسات هوادارانش در سالن پاسخ داد.
- فیلم "جدایی نادر از سیمین" پدیده این دوره از جشنواره بود که نظر مثبت داوران، منتقدان و مردم را جلب کرد. نمونهای موفق از سینمایی که ارزشهای هنری دارد و برای مخاطب گسترده هم جذاب است.
- داوران این دوره از جشنواره تلاش کردند در شاخههای مختلف بیمهریهای جشنواره در ادوار گذشته را جبران کنند!سیمرغ بازیگری به حامد بهداد و مهناز افشار رسید. مسعود کیمیایی و "جرم" بخشی از جوایز را نصیب خود کردند، حمید فرخنژاد هم سالن برج میلاد را با سیمرغ ترک کرد.
- ابوالقاسم طالبی یکی از داوران جشنواره امسال که علاقمند به بازی حامد بهداد است و از این بازیگر برای بازی در مجموعه "به کجا چنین شتابان" هم دعوت کرده بود پس از اهدای سیمرغ بلورین به این بازیگر او را بوسید و به بهداد تبریک گفت.
- مهتاب کرامتی که دیپلم افتخار بازیگری را دریافت کرد پس از پایین آمدن از روی سن، دقایقی منتظر ماند تا نام ویشکا آسایش خوانده شود، او ایستاده آسایش را تشویق کرد و به او تبریک گفت.
- طبق روال معمول چنین مراسمی تعدادی از برگزیدگان جوایزشان را به همسرانشان تقدیم کردند، ویشکا آسایش هم از همسرش برای فراهم کردن شرایطی مناسب برای او برای ادامه فعالیت بازیگری قدردانی کرد.
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