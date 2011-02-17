آرسنال از سد بارسلونا گذشت/ رم در آستانه حذف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا چهارشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم آرسنال انگلستان در ورزشگاه امارات شهر لندن با نتیجه 2 بریک از سد بارسلونای اسپانیا گذشت و تیم رم ایتالیا نیز در ورزشگاه المپیک شهر رم با نتیجه 3 بر2 مغلوب شاختاردونتسک اوکراین شد.

در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله حذفی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا چهارشنبه شب تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن به دیدار بارسلونا رفت و درحالیکه با یک گل از این تیم عقب افتاده بود، در نهایت پیروزی 2 بریک را از آن خود کرد. در این بازی که در حضور بیش از 59 هزار تماشاگر برگزار شد، ابتدا تیم بارسلونا با گلزنی داوید ویا از میزبان خود پیش افتاد اما با گل‌های رابین فان پرسی و آندری آرشاوین که در دقایق 78 و 83 به ثمر رسید، برتری 2 بریک از آن شاگردان آرسن ونگر شد.

شادی و غم در دیدارهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا

رم ایتالیا نیز همچون میلان دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا را با شکست پشت سر گذاشت. رمی‌ها که در حضور نزدیک به 40 هزار هوادار خود برابر شاختاردونتسک اوکراین صف آرایی کرده بودند، در این بازی خانگی شکست 3 بر2 را متحمل شدند و در آستانه حذف از این رقابت‌ها قرار گرفتند. در این بازی ابتدا تیم رم با گلزنی سیمونه پروتا در دقیقه 28 از میهمان خود پیش افتاد اما در ادامه تیم شاختار با سه گل که در نیمه اول به ثمر رسید کار شاگردان رانیری را یکسره کرد.

برای شاختار در نیمه اول رودریگوئز (29)، داگلاس کاستا (36) و لوئیز آدریانو (42) گلزنی کردند و تیم‌شان را با پیروزی به رختکن فرستادند. در ادامه تیم رم یکبار توسط جرمی منز در دقیقه 61 به گل رسید و اختلاف خود را با تیم اوکراینی به یک گل رساند تا کورسوی امیدی برای دیدار برگشت داشته باشد.

دیدارهای برگشت این تیم‌ها روز سه شنبه هشتم مارس 2011 (17 اسفندماه 1389) در ورزشگاه‌های نیوکمپ بارسلون و "دونباس آره نا" دونتسک برگزار خواهد شد.

دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

سه شنبه - 3/12/89

* کپنهاگن دانمارک - چلسی انگلستان

* المپیک لیون فرانسه - رئال مادرید اسپانیا

چهارشنبه - 4/12/89

* المپیک مارسی - منچستریونایتد انگلستان

* اینترمیلان ایتالیا - بایرن مونیخ آلمان