بازدید از کارنامه گرافیکی فرزاد ادیبی و نمایشگاه عکس‌ بازیگران

به گزارش خبرنگار مهر، در هیاهوی جشنواره‌های متعدد فجر که یکی از آنها نیز جشنواره تجسمی است و هفته پیش به عنوان یکی از پیشنهادهای آخر هفته مطرح شد، دیدن دو نمایشگاه انفرادی در آخرین هفته بهمن خالی از لطف نیست.

فرزاد ادیبی، گرافیست قرار است از جمعه، 29 بهمن نمایشگاهی با عنوان "بودن و سرودن" را که شامل طراحی‌ جلد، پوستر و تصویرسازی است در سه طبقه موزه هنر امام علی (ع) به نمایش بگذارد.

وی بخشی از تصویرسازی‌های خود را به نمایش می‌گذارد که از سال 73 تاکنون خلق کرده است. این آثار در مقایسه با دیگر کارهای نمایشگاه، عمر طولانی‌تری دارند چون طراحی‌های جلد و پوسترهایش از پنج سال قبل تاکنون برگزیده شده‌اند.

در مجموع 340 اثر از این گرافیست نشان داده می‌‌شود و عنوان نمایشگاه هم برگفته از یکی از شعرهای شفیعی کدکنی است. برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانید به موزه هنر امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار مراجعه کنید.

فرزاد ادیبی، متولد اول اسفند 1346 در سنقر و فارغ ااتحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1373 است. وی عضورسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و جز نسل چهارم گرافیست‌ها محسوب می‌شود.

همچنین نمایشگاه عکسی از پیام ایرایی شامل 180 پرتره بازیگران سینما، تلویزیون و تئاتر تا چهارم اسفند در خانه هنرمندان ایران درحال برگزاری است.

این نمایشگاه پرتره بازیگران مطرحی را به نمایش گذاشته است که روی دیوارهای تیره تالار انتظامی جلوه متفاوتی با دیگر نمایشگاه‌های عکس پرتره یافته است.

ایرایی این آثار را از میان بیش از 500 قطعه عکس که از سال 1385 تا کنون به ثبت رسیده، برگزیده و سعی کرده است با نزدیک شدن به روحیات بازیگران عکس‌هایی را خلق کند که نشان دهنده واقعیات درونی آنها باشد.

از چهره‌هایی که عکس آنها در این نمایشگاه دیده می‌شود، می‌توان به حمیده خیرآبادی، مهین شهابی، ثریا قاسمی، پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، ژاله علو، هما روستا، بهزاد فراهانی، امین تارخ، چنگیز جلیلوند، شهلا ریاحی، رضا کیانیان، مسعود رایگان، گوهر خیراندیش، آتیلا پسیانی، پانته‌آ بهرام، فاطمه معتمدآریا، نسرین مقانلو، فریبا کوثری، نیکی کریمی، شهاب حسینی، محمدرضا گلزار، الناز شاکردوست، لیلا بلوکات، ویشکا آسایش، حامد بهداد، رضا داودنژاد، بهاره رهنما، لادن مستوفی، مهناز افشار، پژمان بازغی، امیر زندی، حمید گودرزی، آناهیتا همتی، بهنوش طباطبایی، عسل بدیعی، آنا نعمتی، حسام نواب صفوی، شایسته ایرانی و...اشاره کرد.

نمایشگاه عکس "گلبرگ‌ها" تا چهارم اسفند ماه، همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب میزبان هنرمندان وعلاقمندان است و پیام ایرایی نیز در برخی ساعات روز در نمایشگاه حضور خواهد داشت و پاسخگوی پرسش‌های بازدیدکنندگان است.