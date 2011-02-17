شورای شهر گرگان در احداث فضاهای آموزشی همکاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا صبح پنجشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: تفاهم نامه شورای عالی استان ها با سازمان آموزش و پرورش به منظور بهره گیری حداکثری از توان اجرایی و علمی اعضای شوراها، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان و روستائیان، پیشگیری از انجام کارهای موازی و دستیابی به حداکثر بهره وری و حفاظت از سرمایه های ملی منعقد شده است.

نماینده گلستان در شورایعالی استان ها با اشاره به اینکه در راستای پیگیری اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، حسین آیت معاون هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان به عنوان نماینده تام الاختیار این سازمان برای همکاری و هماهنگی های لازم در این خصوص معرفی شده است، افزود: اجرایی شدن این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف آموزشی و بهره حداکثری از توان علمی اعضای شوراها در فرایند توسعه همه جانبه در دستور کار قرار گرفت.

وی همکاری مسئولان ادارات آموزش و پرورش با شورای اسلامی در انجام وظیفه نظارتی این نهاد در چارچوب مقررات و همکاری متقابل شوراهای اسلامی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در تأمین زمین جهت احداث فضاهای آموزشی را از موضوعات این تفاهم نامه عنوان کرد.

نورا خاطرنشان کرد: برگزاری کلاس های آموزش شهروندی و تشویق و حمایت از دانش آموزان ممتاز و خلاق از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.