کاهش قیمت تمام شده توان رقابت صادراتی در بازارهای جهانی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری شامگاه چهارشنبه در همایش "آثار هدفمند کردن یارانه ها بر صادرات" که در سازمان بازرگانی کردستان و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان دولتی و فعالیت حوزه صادرات و تجار برگزار شد، اظهار داشت: کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در کشور زمینه لازم برای افزایش توان رقابتی را در بازارهای جهانی افزایش می دهد.

وی عنوان کرد: باید با ایجاد ساز و کارهای مختلف زمینه لازم برای تولید کالای با کیفیت ولی با قیمت پائین را در کشور فراهم کرد و با دادن مشوق های لازم زمینه را برای افزایش توان رقابت کالای تولید داخل با محصولات خارجی در بازارهای جهانی افزایش داد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در ادامه به آثار هدفمند کردن یارانه ها برصادرات در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت اشاره و گفت: با اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارنه ها در کوتاه مدت شاهد افزایش منطقی سطح عمومی قیمت ها در سطح جامعه خواهیم بود ولی در بلند مدت هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش درآمد ملی و کنترل تغییرات قیمتی که در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی را به دنبال خواهد داشت، می شود.

اسراری در خصوص راهکارها و بسته اجرائی دولت جهت تقویت توسعه صادرات بیان داشت: پرداخت یارانه ها به صورت مستقیم و ملموس به تولید کنندگان، تخفیف در خرید ارز برای واردات مواد اولیه صنایع، دادن فرصت بازپرداخت اقساط و پرداخت جوایز صادراتی می تواند آثار منفی کوتاه مدت هدفمند کردن یارانه ها بر صادرات را حنثی کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در پایان بیان داشت: برگزاری چنین همایش هایی برای جامعه تجار و بازرگانان ضروری است که با تعامل و همکاری بخش خصوصی می توان مشکلات و مسائل پیش رو ی صادرات استان را آسیب شناسی و نسبت به رفع آن اقدام کرد.

در ادامه جمعی از اساتید دانشگاه ها و کارشناسان حوزه صادرات کالا به همراه رئیس سازمان صنایع و معادن استان در قالب یک پانل تخصصی مباحث و دیدگاه های خود را پیرامون آثار هدفمند کردن یارانه ها بر صادرات و توسعه این مهم در استان کردستان را بیان و تشریح کردند.

اولین همایش با عنوان آثار هدفمند کردن یارانه ها بر صادرات کالا در استان شامگاه چهارشنبه در محل سالن اجتماعات سازمان بازرگانی کردستان و با حضور مسولان سازمان های اقتصادی، تجار و فعالان اقتصادی و تولید کنندگان با همکاری اتحادیه صادرکنندگان استان برگزار شد.