جزئیات داوری 5447 کتاب در سومین جایزه پروین اعتصامی

مجید حمیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: 5447 کتاب از بانوان سراسر کشور که در سال‌های 87 و 88 منتشر شده است، به این دوره از جایزه پروین اعتصامی رسید.

وی افزود: این آثار در 5 حوزه ادبیات پژوهشی، ادبیات نمایشی، داستان، شعر و ادبیات کودک رده‌بندی شدند که هر کدام از این بخش‌ها هم قسمت تالیف را دربرمی‌گیرد و هم قسمت ترجمه.

دبیر علمی این جایزه ادبی اضافه کرد: داوری در این 5 بخش زیر نظر اعضای هیئت علمی جایزه انجام شد و در نهایت 132 اثر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

حمیدزاده گفت: در حال حاضر مراحل پایانی داوری آثار راهیافته به مرحله نهایی جایزه ادبی پروین اعتصامی در حال انجام است و هفته آینده آخرین جلسه داوری انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: سومین دوره این جایزه عصر روز 16 اسفند در تالار وحدت برگزار می‌شود و منتخبین خود را معرفی می‌کند.

سومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی سومین یک بخش جنبی هم دارد که به تجلیل از آثار نویسندگان خارجی اختصاص دارد و بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر 8 عنوان کتاب هم در این بخش بررسی شده‌اند.

علی معلم دامغانی، عباسعلی وفایی، راضیه تجار، سپیده خلیلی و نادیا مفتونی اعضاء هیئت علمی این دوره از جایزه پروین اعتصامی را تشکیل می‌دهند و بیش از 40 داور در ارزیابی آثار این دوره از جایزه با دبیرخانه آن همکاری دارند.

این جایزه سال 1383 به همت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و در دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی کلید خورد و نخستین دوره آن 15 مرداد همان سال برگزار شد و بعد از آن هم هر دو سال یکبار در زادروز این نویسنده (25 اسفند) برپا شده است.

هدف از برگزاری این جایزه ادبی بزرگداشت مقام و شخصیت شاعر نامدار ایران پروین اعتصامی، رشد و اعتلاء خلاقیت‌ها و آفرینش­های ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان فارسی در خارج از کشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به ­ویژه در حوزه جهان اسلام، معرفی چهره‌های شاخص زنان ادیب و پژوهنده و تقدیر از زنان در عرصه زبان و ادب فارسی است.