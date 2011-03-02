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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۹

حمیدزاده به مهر خبر داد:

جزئیات داوری 5447 کتاب در سومین جایزه پروین اعتصامی

جزئیات داوری 5447 کتاب در سومین جایزه پروین اعتصامی

دبیر علمی سومین جایزه ادبی پروین اعتصامی با اعلام جزئیات داوری 5447 کتاب منتشر شده بانوان کشور در سال‌های 87 و 88 گفت: مراسم پایانی سومین دوره این جایزه ادبی 16 اسفند در تالار وحدت برگزار می‌شود.

مجید حمیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: 5447 کتاب از بانوان سراسر کشور که در سال‌های 87 و 88 منتشر شده است، به این دوره از جایزه پروین اعتصامی رسید.

وی افزود: این آثار در 5 حوزه ادبیات پژوهشی، ادبیات نمایشی، داستان، شعر و ادبیات کودک رده‌بندی شدند که هر کدام از این بخش‌ها هم قسمت تالیف را دربرمی‌گیرد و هم قسمت ترجمه.

دبیر علمی این جایزه ادبی اضافه کرد: داوری در این 5 بخش زیر نظر اعضای هیئت علمی جایزه انجام شد و در نهایت 132 اثر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

حمیدزاده گفت: در حال حاضر مراحل پایانی داوری آثار راهیافته به مرحله نهایی جایزه ادبی پروین اعتصامی در حال انجام است و هفته آینده آخرین جلسه داوری انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: سومین دوره این جایزه عصر روز 16 اسفند در تالار وحدت برگزار می‌شود و منتخبین خود را معرفی می‌کند.

سومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی سومین یک بخش جنبی هم دارد که به تجلیل از آثار نویسندگان خارجی اختصاص دارد و بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر 8 عنوان کتاب هم در این بخش بررسی شده‌اند.

علی معلم دامغانی، عباسعلی وفایی، راضیه تجار، سپیده خلیلی و نادیا مفتونی اعضاء هیئت علمی این دوره از جایزه پروین اعتصامی را تشکیل می‌دهند و بیش از 40 داور در ارزیابی آثار این دوره از جایزه با دبیرخانه آن همکاری دارند.

این جایزه سال 1383 به همت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و در دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی کلید خورد و نخستین دوره آن 15 مرداد همان سال برگزار شد و بعد از آن هم هر دو سال یکبار در زادروز این نویسنده (25 اسفند) برپا شده است.

هدف از برگزاری این جایزه ادبی بزرگداشت مقام و شخصیت شاعر نامدار ایران پروین اعتصامی، رشد و اعتلاء خلاقیت‌ها و آفرینش­های ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان فارسی در خارج از کشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به ­ویژه در حوزه جهان اسلام، معرفی چهره‌های شاخص زنان ادیب و پژوهنده و تقدیر از زنان در عرصه زبان و ادب فارسی است.

کد مطلب 1255881

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