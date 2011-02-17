مقدمات دور سوم سفر هیئت دولت به کردستان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استاندار کردستان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان، اظهار داشت: با برگزاری جلسات استانی و کشوری، مقدمات لازم برای انجام دور سوم سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان کردستان فراهم شده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در طول دو ماه اخیر جلسات کارشناسی خوبی در راستای بررسی نیازهای استان کردستان برگزار شده در تمامی بخش ها به ویژه فرهنگی نیازها و کموبدهای استان مورد بررسی قرار گرفته است و طرح ها و پروژه های مناسبی نیز برای تصویب در جلسه استانی هیئت دولت در کردستان در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کردستان گفت: تاکنون چندین جلسه و نشست کاری بین مسئولان استان و مدیران وزارتخانه ها و سازمان های کشوری در خصوص آماده کردن مصوبات پیشنهادی برای جلسه هیئت دولت برگزار شده و در این جلسات نیز وزارتخانه قول مساعد برای کمک بیشتر به کردستان را اعلام کرده اند.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم خدمت رسانی بهتر به مردم و عدم برگزاری جلسات کاری در ساعات اداری خاطرنشان کرد: هیچ مدیر دولتی در استان کردستان حق ندارد در ساعت اداری جلسه و نشستی را برگزار کند و باید در ساعت اداری به مراجعات ارباب رجوغ پاسخگویی کند و در ساعت غیراداری جلسات کاری و اداری خود را برگزار کند.

وی با اشاره به لزوم تلاش بیشتر مدیران و مسئولان دستگاه های مختلف دولتی در راستای خدمت رسانی به مردم بیان داشت: وظیفه اصلی ما به عنوان مدیر دستگاه دولتی خدمت گذاری به مردم است و باید از تمامی توان خود در این راستا بهره گرفته و خدماتی متناسب با نیاز استان را ارائه دهیم.

در ابتدای جلسه شورای اداری استان، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور سخنرانی کرد و به مناسبت آغاز ایام هفته وحدت برنامه مولودی خوانی و دف نوازی برگزار شد.