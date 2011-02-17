شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیده اند/ دولت باید شهرداریها را حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران صبح پنج شنبه در چهل و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها افزود: در بسیاری از موارد به شوراها به عنوان نیروهای تشریفاتی نگاه می شود در حالیکه اعضای شورا با هجوم وسیع مردم و درخواستهای فراوانشان روبرو هستند و زمانی می توانیم گره ای از مشکلات آنها باز کنیم که اختیارات لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون بسیاری از اختیارات قانونی شوراها به آنها محول نشده و مجلس می تواند بیشترین همکاری را در این رابطه داشته باشد. همچنین شورای نگهبان نیز در بخشی از مشکلات می تواند تاثیرگذار باشد.

چمران با بیان اینکه شهرداریها با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، گفت: شوراها و شهرداریهای سراسر کشور همکاریهای صمیمانه ای با دولت و مجلس در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها به عمل آورده اند که می توان به عدم افزایش بلیت اتوبوسها با وجود افزایش هزینه سوخت اشاره کرد.

رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه اتوبوسرانی شهرداریهای سراسر کشور در حال فشار هستند گفت: بودجه شهرداریها در این رابطه به پایان رسیده و دولت باید شهرداریهای سراسر کشور را در این رابطه حمایت کند. امسال 60 درصد درآمدهای شهرداری محقق شده است که از این مقدار 100 درصد به پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل، 60 درصد بودجه عمرانی و 40 درصد به پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته که این مشکلات باعث نگرانیهایی در سطح کشور شده است.

وی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: نباید مردمی که اینگونه وفادارانه و با تمام وجود در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کردند با مشکلاتشان تنها بگذاریم.

چمران، 22 بهمن را بزرگترین حادثه قرن اخیر نامید و گفت: روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید یکی از سردمداران رژیم صهیونیستی گفت که زلزله ای در خاورمیانه رخ داده است اما کمی دیر پس لرزه های این زلزله را در سایر کشورهای اسلامی می بینیم.

وی با بیان اینکه نهضت ملی صنعت نفت اولین خیزش مردمی در خاورمیانه بود، افزود: در آن سالها جمال عبدالناصر گفت که ما راه ایران را دنبال می کنیم و کانال سوئز را ملی کرد اما به دلیل آنکه گرایش اسلامی را از گرایشات ملی جدا کرد حرکتشان به شکست انجامید.

چمران با اشاره به حرکت مذبوحانه 25 بهمن گفت: دشمنان انقلاب می خواستند با این حرکت نشان دهند انقلاب اسلامی در داخل خودش دچار مشکل است و کسانی که انقلاب ما را الگوی انقلاب خودشان قرار داده بودند را مایوس کنند. اینها منتظر فرصتی برای تنفس بودند زیرا رهبران مستکبر غرب فرصتی پیدا نکرده بودند که پس از انقلابهای خاورمیانه کمی به خودشان بیایند.

وی با تاکید بر اینکه عده ای معدودی هستند که مسیر آمریکا را دنبال می کنند، افزود: ملت ما چنین اجازه ای را به این افراد نخواهند داد.