کیفیت تولیدات برای توسعه فضای رقابتی بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا عبداللهی صبح پنج شنبه در مراسم جشن رکورد تولید شمش و کنسانتره روی، افتتاح دانشگاه جامع علمی - کاربردی و پروژه خط سوم انتقال کنسانتره در محل مجتمع سرب و روی انگوران افزود: چنانچه قصد رقابت با ترکیه و سایر کشورها را در این زمینه داریم باید صادراتمان افزایش یابد و برای این مهم چاره ای جز به کارگیری سه ویژگی فوق در تولید محصولاتمان نداریم و مجموعه کالسیمین و توسعه معادن روی ایران نیز چنانچه قصد دارند تا در منطقه حرف اول را بزنند، باید به این مسئله توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: امروز شاهد واقعی شدن قیمت ها در قالب هدفمند سازی یارانه ها هستیم گرچه شاید از تمام عملکرد دولت راضی نباشیم اما این اقدام رئیس جمهور مطلوب بود.

عبداللهی با بیان اینکه در واقع هدفمندسازی یارانه ها حلقه تکمیلی اصل 44 قانون اساسی بود که در حال اجراست، افزود: در صورتیکه چند سال از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها سپری شود و سایر موارد طرح تحول نظیر اصلاح نظام بانکی و سیستم مالیاتی اجرایی شود، تاثیرات موثری را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و انگوران در مجلس گفت: در بخش های مختلف قانون برنامه پنجم به خصوص در بحث فضای کسب و کار، ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال ایده های مناسبی گنجانده شده است که می تواند باعث رونق بخشیدن به بخش تولید کشور شود.

