قلع و قمع وحشیانه مردم در منامه/ حرکت تانکهای ارتش برای ارعاب معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت امروز پنجشنبه، دو نفر دیگر از تظاهرات کنندگان در میدان اللولوء منامه در حمله نیروهای امنیتی رژیم بحرین کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.



به گفته این منبع، نیروهای امنیتی رژیم بحرین به سوی هزاران نفر از تظاهرات کنندگان مخالف در میدان اللولوء در مرکز منامه حمله کردند.



با کشته شدن این دو نفر، تعداد تلفات اعتراضات ضد حکومت پادشاهی وابسته به اقلیت در بحرین به چهار کشته رسید. این اعتراضات از یکشنبه 24 بهمن آغاز شده است.



حسین خلف روزنامه نگار بحرینی در تماس با الجزیره با اشاره به ازدحام در برابر بیمارستان السلمانیه به سبب زخمی شدن دهها نفر از تظاهرات کنندگان گفت : حمله نیروهای پلیس به میدان التحریر برای بیرون راندن معترضان بدون هشدار قبلی صورت گرفت.



علی المهدی از شاهدان عینی هم از کشته شدن یک نفر از تظاهرات کنندگان و زخمی شدن 70 نفر دیگر خبر داده است.



به گفته این منبع، نیروهای امنیتی رژیم بحرین با خشونت هر چه تمام تر با سرکوب 5 تا 6 هزار تظاهرات کننده در میدان التحریر، این مکان را به تصرف خود در آوردند.



این منبع به الجزیره گفت : نیروهای امنیتی بحرین از گاز اشک آور و گلوله پلاستیکی و باتوم برای ضرب و شتم جوانانی که همچنان در میدان التحریر باقی مانده بودند، استفاده کردند و در ادامه نیروهای ویژه(کماندو) و تانکهای ارتش در این عملیات شرکت کردند .



یکی از سخنگویان گروههای معترض در میدان التحریر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، آمار جدید کشته ها را تایید کرد.



رسانه ها نیز از انتقال بیست مجروح از جمله چند زن و کودک خبر داده اند.



جمعیت الوفاق بزرگترین جنبش ضد رژیم سلطنتی وابسته به اقلیت در بحرین و حزب وعد و دیگر احزاب مخالف حمایت خود را از اعتراضات مردمی که وارد پنجمین روز متوالی شده است، اعلام کرده اند.



جمعیت الوفاق نماینده اکثریت جمعیت بحرین یعنی شیعیان خواستار تدوین قانون اساسی جدید که بر اساس آن دولت از سوی مردم و نه پادشاه انتخاب شود، شده است.



حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در اقدامی فریبکارانه برای مهار موج خشم مردمی دستور داده است کمیته تحقیق درباره حوادث روزهای دوشنبه و سه شنبه که دو کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشت، تشکیل شود.



اگر چه شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین هم رسما به خاطر کشته شدن چند نفر از تظاهرات کنندگان عذرخواهی کرده است، اما این اقدام هم سبب کاهش موج اعتراضات نشده است.



گروههای مخالف رژیم حاکم بر بحرین، حمله نیروهای امنیتی به مردم در میدان اللولوء منامه که در حال بیان اعتراضات خود به شیوه کاملا مسالمت آمیز بودند، نماد تروریسم واقعی دانسته اند.



جمعیت الوفاق حمله نیروهای امنیتی رژیم بحرین به مردم معترض در مرکز منامه را وحشیانه توصیف کرد.



رویترز از حرکت دهها دستگاه تانک و نفربر زرهی ارتش بحرین به سمت میدان اللولوء در مرکز منامه برای ارعاب تظاهرات کنندگان خبر داده است.