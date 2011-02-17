به گزارش خبرنگار مهر در یزد، منوچهر بهمنی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات شطرنج دانش آموزان دختر سراسر کشور اظهار داشت: این مدارس با هدف کشف و شناسایی استعدادهای ورزشی دانش آموزان راه اندازی می شود.

وی افزود: برای این منظور 15 هزار معلم تربیت ‌بدنی در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد.

بهمنی همچنین عنوان کرد: با راه اندازی این مدارس تعداد رشته های ورزشی به 30 رشته افزایش خواهد یافت.

4 هزار سالن ورزشی در سراسر کشور راه ‌اندازی می ‌شود

بهمنی با اشاره به اینکه یکی از رسالت ‌های آموزش و پرورش در بخش تربیت ‌بدنی، تامین سلامت بهداشتی و ایجاد نشاط در دانش‌آموزان است، اظهار داشت: به همین منظور در صدد توسعه فضاهای ورزشی و افزایش تعداد رشته‌ های ورزشی در سراسر کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس ظرف دو سال آینده، چهار هزار سالن ورزشی در سراسر کشور راه ‌اندازی شود.

بهمنی بیان داشت: از تعداد سالن‌ های پیش ‌بینی شده، هم‌ اکنون هزار سالن در شهرهای مختلف در دست احداث است و بقیه سالن‌ ها نیز به مرور وارد فاز اجرایی می ‌شوند.

منوچهری یادآور شد: علاوه بر سالن‌ های ورزشی، احداث 400 استخر نیز در برنامه‌ های تربیت ‌بدنی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

10 هزار دانش آموز در رشته های ورزشی فعال می شوند

مدیرکل تربیت ‌بدنی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات یاد شده، باید حداقل 10 هزار دانش‌آموز در هرم ورزش آموزش و پرورش در بخش ورزش فعال شوند که این امر مستلزم کشف و شناسایی استعدادهاست.

وی با بیان اینکه دانش ‌آموزان استعدادهای ورزشی خود را در میادین مختلف به نمایش گذاشته‌ اند که از آن جمله می‌توان قهرمانی تیم والیبال و نایب قهرمانی تیم‌های هندبال و فوتبال اشاره کرد.

منوچهری با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری شطرنج به میزبانی استان یزد اظهار امیدواری کرد: تیم ملی شطرنج نیز بتواند به مسابقات آسیایی راه پیدا کند.