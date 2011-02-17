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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

بهمنی خبر داد:

راه‌اندازی 500 مدرسه تخصصی ورزش / استخدام 15 هزار معلم تربیت بدنی

راه‌اندازی 500 مدرسه تخصصی ورزش / استخدام 15 هزار معلم تربیت بدنی

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت ‌بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: 500 مدرسه تخصصی ورزش در نقاط مختلف کشور راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، منوچهر بهمنی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات شطرنج دانش آموزان دختر سراسر کشور اظهار داشت: این مدارس با هدف کشف و شناسایی استعدادهای ورزشی دانش آموزان راه اندازی می شود.

وی افزود: برای این منظور 15 هزار معلم تربیت ‌بدنی در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد.

بهمنی همچنین عنوان کرد: با راه اندازی این مدارس تعداد رشته های ورزشی به 30 رشته افزایش خواهد یافت.

4 هزار سالن ورزشی در سراسر کشور راه ‌اندازی می ‌شود

بهمنی با اشاره به اینکه یکی از رسالت ‌های آموزش و پرورش در بخش تربیت ‌بدنی، تامین سلامت بهداشتی و ایجاد نشاط در دانش‌آموزان است، اظهار داشت: به همین منظور در صدد توسعه فضاهای ورزشی و افزایش تعداد رشته‌ های ورزشی در سراسر کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس ظرف دو سال آینده، چهار هزار سالن ورزشی در سراسر کشور راه ‌اندازی شود.

بهمنی بیان داشت: از تعداد سالن‌ های پیش ‌بینی شده، هم‌ اکنون هزار سالن در شهرهای مختلف در دست احداث است و بقیه سالن‌ ها نیز به مرور وارد فاز اجرایی می ‌شوند.

منوچهری یادآور شد: علاوه بر سالن‌ های ورزشی، احداث 400 استخر نیز در برنامه‌ های تربیت ‌بدنی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

10 هزار دانش آموز در رشته های ورزشی فعال می شوند

مدیرکل تربیت ‌بدنی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات یاد شده، باید حداقل 10 هزار دانش‌آموز در هرم ورزش آموزش و پرورش در بخش ورزش فعال شوند که این امر مستلزم کشف و شناسایی استعدادهاست.

وی با بیان اینکه دانش ‌آموزان استعدادهای ورزشی خود را در میادین مختلف به نمایش گذاشته‌ اند که از آن جمله می‌توان قهرمانی تیم والیبال و نایب قهرمانی تیم‌های هندبال و فوتبال اشاره کرد.

منوچهری با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری شطرنج به میزبانی استان یزد اظهار امیدواری کرد: تیم ملی شطرنج نیز بتواند به مسابقات آسیایی راه پیدا کند.

کد مطلب 1255894

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