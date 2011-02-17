پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری بدور از افراط و تفریط است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سیدحسن شبیری زنجانی شامگاه چهارشنبه در نشست نقد و بررسی لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در قم اضافه کرد: در این لایحه تا حدودی گرایش به قانون فرانسه بوده است چون این قانون از لحاظ روبنایی و زیربنایی از اتقان غیرقابل قیاس با قوانین دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی برخوردار است.



وی ابراز داشت: اتقان قوانین فرانسه با دیگر کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست.



شبیری زنجانی اظهارداشت: ما باید با توجه به مصالح نظام، قانونی تدوین سپس در درازمدت و مثلا در طول 20 سال به تدریج بر روی مبانی آن کار کنیم و روح قوانین را مبتنی بر معرفت‌شناسی اسلامی کنیم.



دبیر این لایحه با تاکید بر تدوین لوایح براساس فقه اسلامی ادامه داد: اگر بخواهیم رابطه حقوق اخلاقی را با فقه سنجش کنیم چه قایل به نظام حقوقی شخصیت باشیم و چه قایل به نظام‌های دیگر رابطه من وجه دارند و به همین قوانین اخلاقی در فقه پرداخته نشده است.



وی افزود: آنچه امروز به عنوان مشکل در قوانین کشور وجود دارد این است که بر خلاف بسیاری از نظامهای حقوقی قبل از اینکه به تدوین قانون بپردازند لازم بوده است که مبانی فکری آن مشخص شود.



شبیری زنجانی ابراز داشت: بیشتر قوانین کشور ما دچار چنین ضعفی است زیرا بسیاری از قوانین ما وارداتی است همانند آنچه در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد.



وی افزود: آیا قانون تجارت ما که سالهاست از آن می‌گذرد مبتنی بر نگاه فقهی است و با آن سازگار است و آیا توانسته‌ایم به لحاظ مبنایی، مبنای واحد و منسجمی در حقوق تجارت ارائه کرده‌ایم.



شبیری زنجانی تصریح کرد: برخی کنوانسیون‌هایی را که در آینده مجبوریم به آن‌ها بپیوندیم بر چه مبانی استوار است آیا با فقه ما سازگاری دارد؛ آنچه امروز در گرایشات حقوقی بین المللی وجود دارد جمع میان مصالح است و بسیاری از کشور‌ها ناچارند به این قانون‌ها بپیوندند و از آن‌ها تبعیت کنند.



دبیرکارگروه لایحه قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری تأکید کرد: خلا جدی امروز ما در قوانین نبود مبنا است و پرداختن به این مبانی وظیفه حوزه است چون ریشه و روح قوانین در کشور اسلامی ما، فقهی است.



وی در پایان بیان داشت: الیته باید گفت که در طول 32 سال بعد از انقلاب اگرچه درسالهای اخیر تلاش زیادی صورت گرفته اما فرصت چندانی برای روشن شدن این مبانی ایجاد نشده بود.