سران فتنه باید به اشد مجازات برسند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان در این بیانیه آمده است: اداره کل تبلیغات اسلامی ، روحانیون و تشکلهای دینی استان زنجان ضمن محکومیت اقدامات آشوبطلبانه معاندان نظام اسلامی در ایجاد و شکلگیری ناآرامیهای 25 بهمن ماه از دستگاههای مسئول به ویژه قوه قضاییه خواستار برخوردی فوری، قاطع هستند. همچنین با توجه به حمایت مردم و قاطبه نمایندگان مجلس از محاکمه سران فتنه این انتظار از قوه قضاییه میرود، تا اشد مجازات را برای عوامل اغتشاشات 25 بهمن و قبل از آن در نظر گیرد
این بیانیه ادامه می دهد: انقلاب اسلامی ایران معجزه بزرگ قرن و ملهم به الهامات غیبی و متعلم به تعالیم اسلامی بود که به رهبری و زعامت حضرت امام خمینی(ره) و به پشتوانه ملتی فهیم و خداجوی در کمال ناباوری سیاستمداران دنیا به وقوع پیوست و اینک 32 سال از آن انقلاب عظیم میگذرد که همچنان با گامهای استوار مسیر پیشرفت و شکوفایی را با عزت و سربلندی طی میکند که راهپیمایی 22 بهمن امسال مهر تأییدی بر این مدعی است
این بیانیه می افزاید: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ضمن گرامیداشت و شکرانه برگزاری سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تقدیر و تشکر از حضور دشمنشکن ملت در راهپیمایی عظیم 22 خواستار محاکمه فوری فتنه گران و اشد مجازات برای عوامل اغتشاشات است.
بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور می شود: آنهایی که شیرینی حضور ملت در آزمون مردمسالاری در انتخابات سال 1388 را با اتکا به دشمنان ملت به کام مردم تلخ کردند، امروز دست در دست بیگانگان و بدخواهان انسانیت به رقص با گرگها مشغولند و از جنبش بیداری اسلامی زوزه حقارت میکشند، در تلاشند تا خاک بر خورشید بیداری جهانی انسانیت بپاشند.
در این بیانیه آمده است: آنهایی که روزی به خاک و خون کشیده شدن برادران مسلمان خود را در فلسطین و لبنان به سخره گرفته و بر ارزشهای انقلاب پشت کردند، امروز چگونه شده است که به یکباره حامی مسلمین شدهاند؟.
این بیانیه اعلام می دارد: تحرکات و آشوبگری مذبوحانه این معاندان که با هدایت سران فتنه و با رهبری استکبار جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و اسرائیل انجام گرفت خشم ملت شریف و وفادار ایران را برانگیخته است. این فتنهانگیزیها در حالی صورت میگیرد که حضور پرشکوه و کمنظیر ملت قهرمان ما در راهپیمایی 22 بهمن ماه سال جاری چشم جهانیان را خیره کرده و تهدیدهای چندین ماهه رسانههای غربی را با چالش جدی روبهرو کرده است.
اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در بیانیه خود می افزاید: فتنهگران و اربابان خارجی آنها باید بدانند که این تحرکات مذبوحانه از سوی ملت سلحشور ایران بیپاسخ نخواهد ماند و سرانجام صبر مردم ولایتمدار و انقلابی ایران به سر خواهد آمد.
در ادامه بیانیه آمده است: اداره کل تبلیغات اسلامی ، روحانیون وتشکلهای دینی استان زنجان ضمن محکومیت اقدامات آشوبطلبانه معاندان نظام اسلامی در ایجاد و شکلگیری ناآرامیهای 25 بهمن ماه از دستگاههای مسئول به ویژه قوه قضاییه خواستار برخوردی فوری، قاطع هستند. همچنین با توجه به حمایت مردم و قاطبه نمایندگان مجلس از محاکمه سران فتنه این انتظار از قوه قضاییه میرود، تا اشد مجازات را برای عوامل اغتشاشات 25 بهمن و قبل از آن در نظر گیرد.
بیانه ادراه کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید دارد: امید است قوه قضاییه با اقدام جدی و سریع مانع از فوران خشم انقلابی مردم در برخورد با معاندان فتنهگر شود. چرا که ملت انقلابی ایران هرگز درمقابل این فتنه گریها سکوت نخواهند کرد .
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