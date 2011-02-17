نمایشگاه بزرگ سراسری کتاب در خوی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نمایشگاه که چهارشنبه شب در محل مجتمع فرهنگی و هنری خوی دایر شده است 400 ناشر از سراسر کشور ، 50 هزار جلد کتاب را در 10هزار عنوان در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند.

این نمایشگاه تا سوم اسفند ماه دایر است و کتب ارائه شده با تخفیف ویژه به مردم عرضه می شود.

استاندار آذربایجان غربی در آیین گشایش اولین نمایشگاه کتاب خوی با اشاره به اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی و دینی بود، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولان نظام اهتمام ویژه ای به حوزه فرهنگ و هنر در کشور دارند.

وحید جلال زاده افزود: یکی از رویکردهای مهم دولت دهم و به ویژه شخص رییس جمهور، دکتر احمدی نژاد توجه به حوزه فرهنگ و هنر است.

وی از آغاز نهضت فرهنگی در استان خبر داد و گفت: حوزه فرهنگی را به عنوان یکی از محورهای توسعه استان در اولویت قرار داده ایم و تا کنون برنامه های مختلف و قابل توجهی در این راستا در استان اجرا شده است.

استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: شهرستان خوی در حوزه فرهنگ یکی از شهرهای سرآمد استان است و در سال جاری برنامه های مختلف فرهنگی نظیر کنگره بین المللی شمس تبریزی و جشنواره تئاتر خیابانی دفاع مقدس را میزبانی کرده است.

جلال زاده با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ در ماندگاری تاریخ و تمدن بشریت گفت: هر تمدن نوپایی که در دنیا شکل گرفته و آمیخته به فرهنگ بوده ماندگاری بیشتری داشته است.

فرماندار خوی نیز در این مراسم با اشاره به قابلیت های این شهرستان در حوزه های مختلف گفت: در حال حاضر در شهرستان خوی پروژه عمرانی زیادی در حال احداث است که با بهره برداری از آنها بسیاری از نیاز های مردم شهرستان مرتفع خواهد شد.

غلامحسین عماری با اشاره به برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در شهرستان خوی افزود: مردم این شهرستان مردمی مومن، متدین و فرهنگ دوست هستند که پیش بینی می کنیم برگزاری این نمایشگاه مورد استقبال مردم این شهرستان و حتی مردم شهرهای شمالی استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: عناوین کتب عرضه شده در این نمایشگاه بر اساس نیاز سنجی های انجام شده برای بهره گیری دانش آموزان و دانشجویان از فرصت به وجود آمده صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در طول زمان برگزاری این نمایشگاه برنامه های مختلف فرهنگی و هنری نیز در مجتمع فرهنگی و هنری خوی برگزار خواهد شد

در ادامه این آیین از کتاب "خوی دیار با صفا" شامل مجموعه مقالات در رابطه با تاریخ و فرهنگ خوی رونمایی شد.

همچنین استاندار آذربایجان غربی در ادامه سفر یکروزه خود به شهرستان خوی از روند احداث دانشکده فنی ، حوزه علمیه برادران و بیمارستان160 تختخوابی شهرستان خوی بازدید و دستورات لازم را برای تسریع در روند احداث این طرح ها صادر کرد.

دانشکده فنی خوی در زمینی به وسعت 7 هزارو 200 متر مربع احداث می شود و تاکنون 13 میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده و برای بهره برداری کامل از آن به 35 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

حوزه علمیه برادران شهرستان خوی نیز در 12 هزارمتر مربع با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

بیمارستان 160 تختخوابی شهرستان خوی هم با 48 درصد در حال احداث بوده و تاکنون 53 میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده و برای بهره برداری از آن 135 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است

با تامین اعتبار لازم ، بهره برداری از این بیمارستانتا دو سال آینده امکان پذیر خواهد بود.