اعلام نتایج نهایی مسابقات شطرنج دختران سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دانش ‌آموزان مقطع ابتدایی پس از شش دوره رقابت برترین ‌های خود را شناختند و تیم ‌های اصفهان، فارس و مازندران به ترتیب تیم‌ های اول تا سوم در پایان این رقابتها شدند.

در مقطع راهنمایی نیز تیم گیلان اول شد، البرز به مقام دوم دست یافت و تیم تهران بر سکوی سوم این دوره از مسابقات ایستاد.

در مقطع متوسطه نیز تیم ‌های تهران، البرز و اصفهان به ترتیب حائز رتبه ‌های اول تا سوم شدند.

در دور ششم و دور پایانی این مسابقات در مقطع ابتدایی تیم ‌های اصفهان، فارس و مازندران به ترتیب مقام ‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در مقطع ابتدایی نیز تیم گیلان اول شد، البرز به مقام دوم دست یافت و تیم تهران مقام سومی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در مقطع متوسطه نیز تیم ‌های تهران، البرز و اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در این مسابقات 93 دانش‌ آموز در مقطع ابتدایی در قالب 19 تیم، 99 دانش‌ آموز در مقطع راهنمایی در قالب 20 تیم و 94 دانش‌ آموز مقطع متوسطه در قالب 19 تیم شرکت کردند.

این مسابقات از 24 تا 27 بهمن ‌ماه در مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد با حضور 286 دانش‌آموز دختر از مدارس سراسر کشور برگزار شد و با حضور مدیرکل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش به کار خود پایان داد.