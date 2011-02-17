تنها سهم آورده یک سوم متقاضیان مسکن مهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عجم صبح پنجشنبه در ستاد مسکن مهر شهرستان افزود: 855 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در شهرستان در دست ساخت است.

وی اظهار داشت: دولت بیش از نیاز متقاضیان در شهرستان مینودشت مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی کرده است.

فرماندار از متقاضیان خواست تا با مراجعه به اداره مسکن و شهرسازی مینودشت از نحوه چگونگی خانه دار شدن برای سایر واحد ها در حال ساخت مطلع شوند.



عجم با اشاره به درپیش بودن تعطیلات نوروزی گفت: در شهرستان مینودشت 92 کلاس در 13 آموزشگاه از سوی آموزش و پرورش آماده و پذیرای مسافران نوروزی هستند.



وی گفت: تمام امکانات دستگاههای اجرایی برای خدمات رسانی بهتر به مسافران نوروزی آماده شده است.



وی اظهار داشت: با توجه به وجود مناظر بکر و زیبای این شهرستان از جمله آبشارهای فراوان، مناطق دیدنی بسیار زیبا و مکانهای تاریخی و تاسیس اولین موزه مردم شناسی و باستان شناسی در شرق استان گلستان و دیگر جاذبه های این شهرستان از مسافران و گردشگران بخصوص زائران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به بیتوته و استفاده از مناظر زیبای این شهرستان دعوت کرد که در ایام تعطیلات حتما بازدید از مناطق گردشگری داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر حفظ تامین امنیت عمومی و برنامه ریزی برای ترافیک روان و سایر خدمات از دستگاههای خدمات رسان خواست از هم اکنون آمادگی لازم را برای ایام تعطیلات عید نوروز داشته باشند.

عجم با بیان اینکه 17 واحد نانوایی متخلف در شهرستان جریمه شدند، گفت: این واحدها چهار میلیون ریال جریمه شدند.



وی گفت : این نانوایان به علت نامرغوب بودن نان، عدم حضور متصدی و عدم رعایت بهداشت مورد تعزیر قرار گرفتند.