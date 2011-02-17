سال آینده سال نهضت اشتغال در کل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح پنج شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در مسجد جامع شهرستان خدابنده برگزار شد، افزود: از آنجایی که استان زنجان به تعهد خود در سالجاری مبنی بر ایجاد 27 نفر و 140 فرصت شغلی عمل کرده و تاکنون 99 درصد ایجاد این تعداد فرصت شغلی محقق شده است، بنابراین رقم تعهد استان از دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی ایجاد شده در کشور طی دو سال آینده حدود 70 هزار فرصت شغلی خواهد بود.

استاندار زنجان ادامه داد: رقمی که برای استان در راستای ایجاد اشتغال در سال 1391 پیش بینی شده، همانند امسال خواهد شد و با عملیاتی کردن برنامه ها در سال 1392، ایجاد فرصتهای شغلی در استان به روز رسانی می شود.

همچنین مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان از برگزاری دومین جشنواره اشتغال بانوان در هفته آینده خبر داد و گفت: روز شنبه هفته آینده، دومین همایش اشتغال بانوان در سالن هلال احمر زنجان برگزار می شود.

ضایل مقدسی افزود: برای این همایش 19 طرح با ایجاد زمینه اشتغال 1500 نفر جمع بندی شده است.

وی ادامه داد: این همایش با حضور بانوان استان، استاندار، امام جمعه و سایر مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار می شود.

مقدسی به اجرای طرح مشاغل خانگی اشاره کرد و یادآور شد: هر خانواده می تواند بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان، در خانه برای خود اشتغال ایجاد کند؛ به گونه ای که هم اکنون مشاغل خانگی در کشورهای پیشرفته 42 درصد از کل مشاغل را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان شناسایی فرصت ها، ایجاد توازن، کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی را از جمله اهداف مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت: دولت 20 میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات بانکی برای ایجاد مشاغل خانگی برای استان در نظر گرفته است که به زودی کار ثبت نام در این زمینه آغاز خواهد شد.